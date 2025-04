сегодня



SLASH присоединился на сцене к MICHAEL MONROE



SLASH присоединился на сцене к MICHAEL MONROE в рамках выступления 12 апреля в Whisky A Go Go, West Hollywood, California и исполнил с ним кавер-версию STEPPENWOLF "Magic Carpet Ride" и песню "Dead, Jail Or Rock 'N' Roll".











