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REX BROWN о ранних годах PANTERA



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Rex Brown в недавнем интервью рассказал о ранних годах PANTERA, в составе которых он оказался в мае 1982 года:

«Братья Эбботты в то время играли много материала в духе LOVERBOY 1981–1982 годов, с некоторой долей VAN HALEN. Даже с большой долей VAN HALEN, большой долей DEF LEPPARD — но ощущение духа поп-музыки оставалось. Мы были популярной группой. Мы просто пытались сочинять хорошие песни в рамках поп-композиций, а это трудно сделать. Так что примерно в 1984-м, когда вышел альбом METALLICA "Ride The Lightning", всё изменилось — появился тяжёлый риффинг. Поскольку мы были молоды, мы сохранили эту естественную динамику. У нас была сплочённая группа; мы могли играть вместе очень слаженно. На первых трёх пластинках у нас был другой вокалист, а потом мы нашли сумасшедшего чувака в Новом Орлеане по имени Philip Anselmo. Ну, он не был таким уж сумасшедшим, я это просто фигура речи. Он отличался тем, что был не из нашего района. Все музыканты PANTERA жили в Техасе, не далее чем в пяти милях друг от друга.

Самое интересное во всём этом то, что я играл в джаз-бэнде с 7-го по 12-й класс. И я умел очень хорошо читать ноты с листа. Мы с Винни знали друг друга ещё с младших классов. Мы были в одной из лучших групп для старших классов в Северном Техасе. И у них были очень хорошие учителя. И вот мы с Винни играли в этом коллективе. А его отец, как оказалось, был звукоинженером в единственной студии на многие мили в Техасе. Для конца 1970-х это было круто. Но в тот период всё изменилось. И он был действительно хорошим звукоинженером, но больше работал с кантри. Он не был готов к року от своих детей. Поэтому я думаю, что в те ранние годы мы были немного раздражены и бунтовали, потому что приходилось бороться со предком Винни и Дайма, пытаясь достичь хоть сколько-нибудь пристойного звука. Он не привык записывать такую музыку.

PANTERA были первыми в городе ребятами, у которых было собственное звуковое оборудование. Но как только я попал в группу, они сказали мне: "Тебе нельзя курить и пить". И вот я явился на первую репетицию с шестью упаковками Löwenbräu и сигаретой во рту... Было весело. Нам было по 17–18 лет, и мы хотели сделать себе имя. А чтобы сделать себе имя, нужно выходить на сцену и практиковаться, практиковаться, практиковаться и учить чужие песни. Моя сестра была старше меня на 17 лет, и у меня было много отличных пластинок, на которых я мог бы учиться, прямо начиная с THE ROLLING STONES и THE BEATLES. Вещи THE BEATLES 1960-х годов, да там была мешанина всех стилей в мире! Так что я просто копался в этих записях и учился играть. Прежде чем начать играть на басу, я был гитаристом. Они хотели, чтобы я играл на гитаре в школьной группе... А ещё я хотел играть в барабанном оркестре, чтобы как следует разучить рудименты и всё такое... Я ходил на музыкальные занятия с седьмого по двенадцатый класс. Сплошная музыка!»

Rex подтвердил, что ему и его коллегам по PANTERA 28 раз отказали все крупные лейблы, прежде чем их принял под своё крыло Atco Records перед выпуском «Cowboys From Hell» в 1990 году:

«Это было очень тяжело. Я думаю, что всё в мире происходит по определённым причинам, что нужно оказаться в нужном месте в нужное время и проявить настойчивость, чтобы понять чего ты на самом деле стоишь... Боже, мы сочиняли невероятный материал, и взаимопонимание между нами становилось всё лучше и лучше. К 25 годам мы заключили контракт с крупным лейблом.

Мы знали, что однажды достигнем успеха, но как? Поэтому мы начали продавать все наши кассеты на концертах. Мы продали 46 000 копий с заднего сиденья нашей машины. И вот тогда кто-то сказал: "Нет, лучше уж мы будем зарабатывать деньги на вас". Но как только мы чего-то добились, не время было говорить: "Отлично, мы теперь рок-звёзды". Пора было приступать к работе. А именно попасть в эфир каждой радиостанции... Но в нашей музыке всё ещё оставалась мелодичность от 1980-х. И мы включали некоторые подобные элементы и в зрелый материал PANTERA. Взять, например, "Fucking Hostile". Это же поп-песня. Она стала популярной. Да, она ей стала, хотя её не крутили по радио. Никто не стал бы её крутить. Тогда ни у кого не хватало смелости поставить в эфир такой материал. Мы с Phil'ом до сих пор носим эти качества в себе. Абсолютно точно».




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