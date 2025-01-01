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Барабанщик JUDAS PRIEST: «Надеюсь, в следующем году запишем новый альбом»



Scott Travis в недавнем интервью ответил на вопрос о том, были ли какие-то сложности при работе над прошлогодним альбомом "Invincible Shield":



«Никаких реальных трудностей. Мы не торопились и работали над ним в течение полутора лет. И работали мы в самых разных местах. Некоторые из песен мы записали в Нэшвилле, некоторые — в Англии. А некоторые партии мы даже записывали в гостиничных номерах во время гастролей, поскольку в группе есть [продюсер и гастрольный гитарист] Andy Sneap, который, будучи продюсером, знает множество способов записи гитар, баса, барабанов, вокала. Несколько вещей мы записали в Финиксе, штат Аризона, я это тоже помню. Но никаких особых сложностей не было, кроме того, что мы не торопились, и, похоже, это было правильное решение. Так что мы надеемся повторить это в 2026 году и потом выпустить еще один новый релиз».







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