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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 44
*Новый фильм от METALLICA 39
*DORO PESCH получила награду 39
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 35
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Judas Priest

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Барабанщик JUDAS PRIEST: «Надеюсь, в следующем году запишем новый альбом»



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Scott Travis в недавнем интервью ответил на вопрос о том, были ли какие-то сложности при работе над прошлогодним альбомом "Invincible Shield":

«Никаких реальных трудностей. Мы не торопились и работали над ним в течение полутора лет. И работали мы в самых разных местах. Некоторые из песен мы записали в Нэшвилле, некоторые — в Англии. А некоторые партии мы даже записывали в гостиничных номерах во время гастролей, поскольку в группе есть [продюсер и гастрольный гитарист] Andy Sneap, который, будучи продюсером, знает множество способов записи гитар, баса, барабанов, вокала. Несколько вещей мы записали в Финиксе, штат Аризона, я это тоже помню. Но никаких особых сложностей не было, кроме того, что мы не торопились, и, похоже, это было правильное решение. Так что мы надеемся повторить это в 2026 году и потом выпустить еще один новый релиз».




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