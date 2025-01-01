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Вокалист QUEENSRŸCHE о том, что бы хотел от нового альбома группы



В рамках недавнего интервью с TODD LA TORRE у него спросили, в каких «неизведанных музыкальных направлениях» он хотел бы видеть группу на грядущем продолжении альбома QUEENSRŸCHE «Digital Noise Alliance» 2022 года, на что он ответил:



«Мы вроде как делаем то же самое, что и раньше. Я к тому, что мы не пишем альбом с заранее продуманной идеей. Мы просто садимся в комнате и [говорим]: «Эй, покажи мне свои гитарные партии. Что у тебя в мыслях?». И мы просто собираемся в одной комнате и смотрим, что получится в реальном времени. Что касается неизведанных музыкальных направлений... Лично я хотел бы услышать больше чистой гитары на следующей пластинке, может быть, более пространственную музыку, больше чистой гитары. С оркестровкой всегда интересно работать. Это очень масштабное и кинематографическое звучание. Так что с этими элементами интересно повозиться. Может быть, было бы интересно попробовать что-нибудь из перкуссии.



Но, черт возьми, после 40 с лишним лет, я считаю, что, не меняя полностью группу, стиль музыки группы, я просто не представляю, что есть слишком много неизведанных музыкальных направлений. Я имею в виду, что QUEENSRŸCHE уже многое сделали в рамках того большого пространства, в котором QUEENSRŸCHE находится. Я к тому, что если бы мы захотели что-то сделать — мы бы не стали писать хип-хоп песню, мы бы не стали писать что-то из дэт-метала. Так что в рамках того, чем QUEENSRŸCHE являются, насколько они разнообразны, я не знаю, какие музыкальные направления могут быть неизведанными. На следующем альбоме, я бы с удовольствием, как уже говорил, поиграл с чистым гитарным звуком или перкуссией — как это было на 'I Am I'».







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