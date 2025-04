13 апр 2025



Видео полного выступления SATYRICON



Видео полного выступления SATYRICON, состоявшегося девятого апреля в Милане в рамках совместного тура с BEHEMOTH и ROTTING CHRIST, доступно для просмотра ниже:



01. Now Diabolical

02. Our World It Rumbles Tonight 5:37

03. Black Crow On A Tombstone 10:43

04. To Your Brethren In The Dark 14:29

05. Nemesis Divina 21:01

06. Die By My Hand 27:14

07. The Pentagram Burns 34:17

08. Mother North 40:29

09. K.I.N.G. 47:37







+0 -1



просмотров: 127