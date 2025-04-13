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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 78
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 40
*Новый фильм от METALLICA 35
*Видео с текстом от INCITE 33
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 29
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*

Helloween

*



13 апр 2025 : 		 Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом

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12 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

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|||| 13 апр 2025

Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом



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HELLOWEEN выпустят новую работу, получившую название "Giants & Monsters", 29 августа на Reigning Phoenix Music (RPM):

«Мы заперлись в студии, вызвали несколько гигантов, поборолись с несколькими монстрами и в итоге получили совершенно новый альбом «Giants & Monsters». (Он также благоухает победой и, возможно, дыханьем дракона).

Альбом готов.

И поскольку мы ужасно умеем хранить секреты (и еще хуже — ждать)... Готовы войти в царство риффов, рева и нелепых соло? Треклист на подходе. Приготовьтесь. Или не надо. Мы не ваши родители»:

01. Giants On The Run
02. Savior Of The World
03. A Little Is A Little Too Much
04. We Can Be Gods
05. Into The Sun
06. This Is Tokyo
07. Universe (Gravity For Hearts)
08. Hand Of God
09. Under The Moonlight
10. Majestic




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13 апр 2025
ElectricRetard
Что с обложкой блеать. 

















просмотров: 233





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