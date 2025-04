13 апр 2025



Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом



HELLOWEEN выпустят новую работу, получившую название "Giants & Monsters", 29 августа на Reigning Phoenix Music (RPM):



«Мы заперлись в студии, вызвали несколько гигантов, поборолись с несколькими монстрами и в итоге получили совершенно новый альбом «Giants & Monsters». (Он также благоухает победой и, возможно, дыханьем дракона).



Альбом готов.



И поскольку мы ужасно умеем хранить секреты (и еще хуже — ждать)... Готовы войти в царство риффов, рева и нелепых соло? Треклист на подходе. Приготовьтесь. Или не надо. Мы не ваши родители»:



01. Giants On The Run

02. Savior Of The World

03. A Little Is A Little Too Much

04. We Can Be Gods

05. Into The Sun

06. This Is Tokyo

07. Universe (Gravity For Hearts)

08. Hand Of God

09. Under The Moonlight

10. Majestic





