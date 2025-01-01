Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 85
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 41
*Новый фильм от METALLICA 35
*DORO PESCH получила награду 33
*Видео с текстом от INCITE 33
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 85
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 41
*Новый фильм от METALLICA 35
*DORO PESCH получила награду 33
*Видео с текстом от INCITE 33
[= ||| все новости группы



*

Mark Morton

*



15 апр 2025 : 		 MARK MORTON: «Я никогда не считал себя только металл-гитаристом»

9 апр 2025 : 		 MARK MORTON: «Я долго шел ко второму сольнику»

7 фев 2025 : 		 MARK MORTON представил новое видео

19 янв 2025 : 		 MARK MORTON и вокалист THE CADILLAC THREE представили новую песню

13 янв 2025 : 		 Хватает ли денег MARK MORTON?

28 дек 2024 : 		 MARK MORTON шесть лет не берет в рот крепкого

25 окт 2024 : 		 MARK MORTON и NEIL FALLON исполняют LYNYRD SKYNYRD

2 авг 2024 : 		 MARK MORTON удивился, когда...

9 июл 2024 : 		 MARK MORTON: «SLASH научил меня как не брать в рот крепкое»

28 июн 2024 : 		 MARK MORTON: «Сложнее всего было рассказать о смерти дочки»

12 мар 2024 : 		 MARK MORTON выпускает биографию

3 мар 2024 : 		 MARK MORTON выпускает струны

28 дек 2023 : 		 MARK MORTON уже пять лет не берет в рот крепкого

17 ноя 2020 : 		 MARK MORTON: «Использую паузу для сочинения»

15 ноя 2020 : 		 LZZY HALE и MARK MORTON исполняют THE BLACK CROWES

8 окт 2020 : 		 MARK MORTON — о тех, кто не надевает маски

11 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: костяк электората Трампа будет поддерживать его, «несмотря ни на что»

13 май 2020 : 		 MARK MORTON разместил обучающее видео

19 мар 2020 : 		 MARK MORTON разместил обучающее видео

10 фев 2020 : 		 MARK MORTON: «Сольный альбом добавил ясности в работе над новым диском LAMB OF GOD»

28 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео

20 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео

10 янв 2020 : 		 Mark Morales на новом треке MARK MORTON

5 апр 2019 : 		 MARK MORTON на радио

22 мар 2019 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY присоединилась к гитаристу LAMB OF GOD

19 мар 2019 : 		 MARK MORTON хотел пригласить на запись SLASH'a
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MARK MORTON: «Я никогда не считал себя только металл-гитаристом»



zoom
MARK MORTON в недавнем интервью обсудил блюзовую ориентацию своего нового сольного альбома "Without The Pain":

«Я никогда не считал себя исключительно хэви-металлическим гитаристом. И когда я говорю «исключительно», есть множество музыкантов, которые только и делают, что играют металл, и они феноменально экспрессивные, невероятно динамичные и творческие музыканты. И это круто. И я верю, что такое возможно. Но я никогда не чувствовал, что металл — это единственное направление, в котором живет мой творческий дух. Так что, думаю, со временем у меня появились амбиции и желание выразить свой музыкальный дух и свои творческие идеи вне контекста LAMB OF GOD — не вопреки LAMB OF GOD, а в дополнение к ним. Я люблю LAMB OF GOD, я люблю хэви-металл. Это было делом всей моей жизни, правда, в музыкальном плане, до недавнего времени, когда я по-настоящему начал исследовать некоторые элементы, которые в большей степени отражают мои личные вкусы. И именно это вы услышите на новой пластинке».

Говоря о том, что процесс написания песен в LAMB OF GOD иногда требует от него идти на компромиссы, сохраняя при этом свое видение группы, Mark сказал:

«Я думаю, то, что мы смогли развить в LAMB OF GOD, — это настоящее доверие друг к другу в творческом плане. Обычно, и это не всегда так, но обычно, если идут какие-то дебаты, и кто-то очень, очень сильно уверен в своей правоте, а другие уверены не до конца, это становится очевидным. И если Willie [Adler, гитарист LAMB OF GOD] абсолютно уверен в музыкальных аспектах, в которых я не уверен, то я доверяю его артистизму, потому что уважаю и восхищаюсь им как музыкантом. И я думаю, что то же самое верно и с другой стороны. То же самое и с Randy [Blythe, вокалист LAMB OF GOD]. Мы с ним пишем тексты вместе, и если он чувствует себя очень, очень уверенно в какой-то текстовой фразе, тогда, да, эта фраза остается, ведь именно ему, а не мне, потом её петь. Ему и карты в руки. Ваш вопрос звучит так, будто это некая слабость, где мы вынуждены уживаться друг с другом в группе. Я же считаю это сильной стороной».




Like!+Dislike!-


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 49





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом