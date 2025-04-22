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Бывший гитарист KATATONIA: «Некоторые люди слишком быстро проецируют свои предположения на какую-то псевдореальность»



ANDERS "BLAKKHEIM" NYSTRÖM опубликовал следующее сообщение:



«Из-за того, как всё было интерпретировано, домыслено и даже официально подтасовано, вот продолжение моего последнего заявления, и оно будет опубликовано здесь, потому что я чувствую, что нынешние социальные медиаканалы KATATONIA больше не являются для меня подходящей площадкой.



Что касается сценария о том, что основной причиной моего ухода было противопоставление старого материала Katatonia новому: я не говорил (никогда не говорил), что хочу вернуть старое направление и записать новый альбом в этом стиле с нынешним составом. Некоторые люди слишком быстро проецируют свои предположения на какую-то псевдореальность. Послушайте, я всё время говорил, что если KATATONIA останется гастролирующей группой, то нам следовало бы включить треки из всех альбомов в наши концертные сеты ради уважения нашей истории. Это также честно по отношению к нашим фанатам в каждой эпохе. Кроме того, я не обманывал себя, представляя, что в сет-листе вдруг появятся только старые вещи. Очевидно, что большинство песен всегда будут соответствовать современному циклу, но с сохранением связи с прошлым у KATATONIA совсем плохо. Поэтому я даже предложил альтернативную идею — время от времени делать специальный олдскульный сет или устраивать шоу типа "вечер с...", в рамках которого сет-лист будет посвящён исключительно старой эпохе и позволит нам включить гораздо больше материала за один раз, подобно тому, как это происходит на концертах в честь юбилея альбома. Но говорить об этом — всё равно что разговаривать с глухими людьми. Статус старого материала остаётся на уровне 0 %, и, честно говоря, мне надоело за него бороться. Так почему же это действительно так важно? В отличие от других, мои моральные принципы всё ещё "связаны" с нашим прошлым, потому что я ценю каждый шаг, который привёл к появлению нового. Нельзя стереть память о своих корнях! Что касается людей, которым интересно только новое, а на старое наплевать, или наоборот, — это прекрасно, но, насколько я понимаю, это скорее ваша потеря, чем моя. Мне повезло, что я участвовал во всём этом и остаюсь увлечённым процессом.



Сейчас мне говорят, что я уже слишком долго не играю и не вношу никакого вклада в группу в последнее десятилетие, так что "всё, что я говорю, уже не имеет значения". Хорошо, давайте я попробую разложить всё по полочкам. Я действительно уже давно не участвую в концертах, это правда. Как бы ни была сложна жизнь, оказалось, что я не смог участвовать в первых двух турах в 2023 году, поэтому я нашёл дублёра, который заменил меня в первом туре, но не смог сделать этого во втором, так что меня по праву можно обвинить в том, что я поставил группу в трудное положение, поскольку в итоге они полагались на бэк-треки, чтобы заменить мои партии. Помню, то же самое произошло несколькими годами ранее, когда Roger пропустил тур, и в итоге на гитаре был только я, а его партии были записаны. Конечно, это было странно и довольно сомнительно, но это послужило временным решением вместо того, чтобы отменить тур. Так или иначе, перед летом 2023 года, когда фестивали были уже не за горами, мне сообщили, что "группа решила продолжить использовать бэк-треки вместо того, чтобы вернуть меня"... Означало ли это, что я всё ещё должен был нести ответственность за то, что группа решила продолжить идти по этому пути? Могло ли быть другое решение? В то же самое время Jonas ушёл из BLOODBATH, и, учитывая, что все эти концерты также приближались, я посвятил своё время и энергию тому, чтобы ко мне не было никаких претензий. При напряжённом графике выступлений обеих групп мы выполняли все свои обязательства. Прошло много времени, пока я не обнаружил, что Roger был вынужден покинуть группу, а нас с ним (или бэк-треки в моём случае) заменили новые гастролирующие участники. Я связался с Jonas'ом, чтобы сказать, что я хочу прекратить всю эту канитель, но не получил никакого ответа. Наше неконструктивное общение уже стало фактом, и всё было плохо организовано. Может быть, из-за сложной природы наших отношений (мы оба правы и неправы, несмотря ни на что), или из-за невыявленных личных качеств, присущих всей группе, или просто из-за всего этого и многого другого, мы уже несколько раз боролись и приближали начало конца. Это проклятие KATATONIA.



Итак, что касается второй части про "отсутствие вклада в группу в последнее десятилетие": позвольте мне дать вам некоторое представление о том, каково это — быть в группе так долго, как мы. Вы можете примерно подсчитать, сколько времени и сил, или даже жертв, я потратил на то, чтобы группа всегда была моим приоритетом в последние три десятилетия? У меня нет авторских прав на какую-либо песню/альбом, и неужели вы думаете, что на этом всё? Вы не знаете, какую нагрузку и отвлекающие факторы я снял с плеч Jonas'а, чтобы он мог сосредоточиться на том, что он любит больше всего. Есть ли у вас понимание того, какие решения я принимал во время записи и продюсирования нашей музыки (включая замечательные песни Jonas'a) и как этот процесс переплетается с творчеством и артистизмом? Есть ли какое-то значение в том, что я был арт-директором и помогал разрабатывать дизайн большинства наших альбомов и сувенирной продукции, а также тематику группы с самого начала, включая логотипы и символы KATATONIA? Как можно оценить мои усилия, связанные с неустанным общением, переговорами и даже с тем, что именно я всегда выглядел плохим парнем в команде, когда ввязывался в конфликты, с которыми остальным было неловко связываться? Я помог группе сэкономить много денег, не пожав плечами и не спрятав голову в песок, когда всё пошло наперекосяк. Большая часть этого была просто принята как должное. Все эти закулисные процессы, которые возникают за кадром, не обязательно указывать в титрах в буклете или на странице Wiki для справки, но, так или иначе, всё это связано воедино. Так что помимо сочинения песен есть еще много других колёсиков в механизме, вращающихся на заднем плане, которые способствуют поддержанию профессиональной карьеры артиста.



Я не утверждаю, что в одиночку довёл эту группу до совершенства, я никогда не смог бы справиться с этим сам! Каждый из участников был заинтересован в этом на протяжении многих лет, но я всегда делал всё возможное ради KATATONIA, когда никто другой этого не делал. Никто не может поспорить с тем, что менеджмент помогает в управлении или что персонал помогает группе во время гастролей, так что подумайте дважды, прежде чем ставить под сомнение чью-либо значимость. Неужели люди, которые в основном открыли для себя KATATONIA в конце нашей карьеры, просто по счастливой случайности не понимают, что треть жизни уже прошла, прежде чем они узнали, кто мы такие? Есть история, которая привела нас к сегодняшнему состоянию. Если вы воспринимаете KATATONIA только на основании того, что Jonas является фронтменом и единственным автором последних альбомов, то продолжайте и наслаждайтесь жизнью в этом пузыре! Но ни на секунду не подумайте, что я преуменьшаю его роль или значение для группы, потому что он является как одним из основателей, так и основным автором, и все по праву считают его таковым. Я всегда призывал его стать нашим фронтменом. 20 лет назад я даже требовал, чтобы он занял эту позицию! Ничто не отменит этого, но, несмотря на весь его талант и преданность сочинению песен, это не означает, что он обладает суверенитетом над названием нашей группы. Он имеет на это право не больше и не меньше, чем я. Это наш выбор с самого первого дня, и в этом главная суть всего происходящего.



Таким образом, с юридической и психологической точек зрения у нас есть только две альтернативы. Либо имя уходит в спящий режим, что даёт любому свободу идти своим путём и двигаться дальше под новым псевдонимом, либо мы взаимно соглашаемся, что у нас обоих есть право продолжать использовать наше имя. Судя по тому, что Jonas сейчас выпускает новый альбом KATATONIA самостоятельно, похоже, что косвенно была выбрана вторая из двух альтернатив, и в таком случае у меня есть возможность посмотреть, что можно сделать с заброшенным материалом. В этой странной ситуации, в которую мы попали, пока наша судьба и дела не улажены, продолжать играть вживую — это одно, но он спланировал и сочинил совершенно новый альбом втайне от всех, привлёк новый состав для его записи, провёл фотосессии и снял видео, при этом никто мне ни о чём не сказал. А ещё была опубликована новая официальная биография, полная противоречий... Что ещё я могу сказать?



Не забывайте, что всего несколько лет назад "City Burials" изначально планировался как первый сольный альбом Jonas'а и вообще не должен был выходить под вывеской KATATONIA. Меня убедили превратить эти песни в альбом-возвращение KATATONIA, который бы положил конец нашему предыдущему перерыву, но до этого момента Jonas намеревался сделать этот альбом своим сольным дебютом. Так чем же это теоретически отличается от ситуации, в которой мы оказались сейчас? Я думал, что, возможно, это будет ещё одна попытка записать сольный альбом, и для этого Jonas'у, конечно же, не нужно будет спрашивать и ждать моего разрешения. Я бы поддержал его на все сто, но, как оказалось, теперь он снова будет выпущен под именем KATATONIA и по тому же контракту, в котором фигурирует моё имя. Я также не мог не заметить, что птица с нашего нынешнего логотипа теперь убрана, а шрифт изменён, но с какой целью? С художественной точки зрения? Или это просто попытка провести ещё одну линию?



За всё это время я ни разу не сказал, что решил уйти или отказаться от KATATONIA, и никто не просил меня об этом, вплоть до прошлого месяца, когда мне сказали, что группа хочет официально заменить меня. Люди спрашивали меня: "Но ты же должен был знать?" Что ж, если молчание может эффективно вывести вас из игры как законный способ общения, думаю, эта история так и закончится. Хотя я официально согласился расстаться с нынешней версией "группы", я никогда не расстанусь со своим наследием в KATATONIA, которое следует за моей душой за пределы могилы.



Всегда ищите альтернативную концовку».





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