“12th February”, новое видео LIV KRISTINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Amor Vincit Omnia, релиз которого намечен на 25 апреля на Metalville Records. Продюсером материала выступал Sascha Dannenberg из Twilight Sound Studio. Andy Classen (Stage One Studio) отвечал за мастеринг.
Трек-лист:
“Prelude”
“Amor Vincit Omnia”
“Ode to Life Pristine”
“12th February”
“Hold it with Your Life”
“Angel in Disguise”
“Sapphire Heaven”
“Unzip My Love”
“Melange (Whenaddictioncalls)”
“Tangerines”
“When Stillness Speaks”
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а когда надоест...
Когда месяц жил на Севере в сезон ветров, то морда покрылась сразу какой-то коркой и постарел лет на 10 просто.
А когда работал с одним итальянцем в Москве, то он говорил, что южным женщинам сохранить красоту проще: нет таких перепадов температур, другая диета, больше солнца и витаминов. Это существенно сказывается на внешности. Ну и всё-таки генетика.
Лив Кристин никогда внешне мне не нравилась. А когда побывал на её концерте и заодно Атросити в 2010-м, то вообще увидел, насколько она старше выглядит своего возраста.