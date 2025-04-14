14 апр 2025



Новое видео LIV KRISTINE



“12th February”, новое видео LIV KRISTINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Amor Vincit Omnia, релиз которого намечен на 25 апреля на Metalville Records. Продюсером материала выступал Sascha Dannenberg из Twilight Sound Studio. Andy Classen (Stage One Studio) отвечал за мастеринг.



Трек-лист:



“Prelude”

“Amor Vincit Omnia”

“Ode to Life Pristine”

“12th February”

“Hold it with Your Life”

“Angel in Disguise”

“Sapphire Heaven”

“Unzip My Love”

“Melange (Whenaddictioncalls)”

“Tangerines”

“When Stillness Speaks”







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