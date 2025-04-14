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*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 41
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Liv Kristine

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23 мар 2025 : 		 LIV KRISTINE работает с детьми

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7 ноя 2024 : 		 Новый альбом LIV KRISTINE выйдет весной

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24 дек 2023 : 		 Дебютный альбом LIV KRISTINE выйдет на виниле

8 июн 2023 : 		 LIV KRISTINE: «Начался второй этап моей жизни»

11 май 2023 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

30 мар 2023 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

20 мар 2023 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

2 мар 2023 : 		 Видео с текстом от LIV KRISTINE

24 янв 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LIV KRISTINE

12 янв 2023 : 		 Новый альбом LIV KRISTINE выйдет весной

23 мар 2022 : 		 Переиздание LIV KRISTINE выйдет летом

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1 апр 2021 : 		 Новый альбом LIV KRISTINE выйдет в этом году

19 окт 2020 : 		 LIV KRISTINE выпустит ЕР весной

15 окт 2020 : 		 LIV KRISTINE выпустит ЕР

1 май 2020 : 		 LEGO-видео на кавер-версию хита ARMY OF LOVERS при участии LIV KRISTINE

3 мар 2020 : 		 LIV KRISTINE записывает новый альбом

7 янв 2020 : 		 Новый сингл LIV KRISTINE

10 дек 2019 : 		 LIV KRISTINE выпустит сингл, написанный в соавторстве с бывшим коллегой по THEATRE OF TRAGEDY

12 дек 2017 : 		 LIV KRISTINE исполняет BLACK SABBATH

24 ноя 2016 : 		 Бывшая вокалистка LEAVES' EYES: «Они поступили непрофессионально»
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|||| 14 апр 2025

Новое видео LIV KRISTINE



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“12th February”, новое видео LIV KRISTINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Amor Vincit Omnia, релиз которого намечен на 25 апреля на Metalville Records. Продюсером материала выступал Sascha Dannenberg из Twilight Sound Studio. Andy Classen (Stage One Studio) отвечал за мастеринг.

Трек-лист:

“Prelude”
“Amor Vincit Omnia”
“Ode to Life Pristine”
“12th February”
“Hold it with Your Life”
“Angel in Disguise”
“Sapphire Heaven”
“Unzip My Love”
“Melange (Whenaddictioncalls)”
“Tangerines”
“When Stillness Speaks”




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КомментарииСкрыть/показать 14 )

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14 апр 2025
Вашингтон Ирвинг
Спиц и пряжи не хватает для полноты образа
14 апр 2025
Вашингтон Ирвинг
Rocky Wolfsson, рядом чудотворный крест с иконами
14 апр 2025
Rocky Wolfsson
Вашингтон Ирвинг, ...повиси-ка на нём
а когда надоест...
14 апр 2025
YNWA
Вашингтон Ирвинг, Раймонда Рохони (или как его там) не хватает...
14 апр 2025
father
Она не планирует на онлифанс регаться?:)
14 апр 2025
Gustaff
father, Надо было вовремя на Порнхаб аккаунт заводить
14 апр 2025
F
Fo0x
У Лив что-то прям год за два. Досадно :(
14 апр 2025
gravitgroove
самое смешное, что про композицию никто ничего не написал, только про ее старение. Хотя если вспомнить, как она выглядела в свои 20-25, то и тогда для ее возраста сверху можно было 5-6 лет накинуть сверху. Кажется, у Норвежцев это не единичный случай. Достаточно вспомнить, какими амбалами были Викернес и Борд Фауст в своей юности. А уж если посмотреть на фото 16 или 17 летнего Ивара Бьерсона (фотографии 94 года), то вы ему там лет 25 дадите, не меньше.
14 апр 2025
S
Spacepawn
gravitgroove, Да не, у них просто рожи сильно специфические, рыбьи морды напоминают. Не шутка ли, веками тухлой селедкой питаться. Эволюция на лице.
15 апр 2025
Hellg
Spacepawn, я думаю, что климат играет важную роль.
Когда месяц жил на Севере в сезон ветров, то морда покрылась сразу какой-то коркой и постарел лет на 10 просто.
А когда работал с одним итальянцем в Москве, то он говорил, что южным женщинам сохранить красоту проще: нет таких перепадов температур, другая диета, больше солнца и витаминов. Это существенно сказывается на внешности. Ну и всё-таки генетика.
Лив Кристин никогда внешне мне не нравилась. А когда побывал на её концерте и заодно Атросити в 2010-м, то вообще увидел, насколько она старше выглядит своего возраста.
15 апр 2025
Rocky Wolfsson
gravitgroove, Собственно песня кайфовая, для расслабона самое то... 

















просмотров: 49





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