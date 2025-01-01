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Новая песня BUCKCHERRY



"Come On", новая песня группы BUCKCHERRY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Roar Like Thunder, выходящего 13 июня:



01. Roar Like Thunder

02. When The Sun Goes Down

03. Come On

04. Talking Bout Sex

05. Blackout

06. I Go Boom

07. Set It Free

08. Hello Goodbye

09. Machine Gun

10. Let It Burn











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