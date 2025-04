сегодня



Умер бывший барабанщик JUDAS PRIEST



Бывший барабанщик JUDAS PRIEST Лес Бинкс умер в возрасте 73 лет



Мы глубоко опечалены кончиной Леса и выражаем слова поддержки его семье, друзьям и поклонникам.



Его знаменитые барабанные партии были первоклассными - он демонстрировал уникальную технику, чутье, стиль и точность.



Спасибо тебе, Лес, твоя слава будет жить в веках...»



Он играл на таких альбомах как "Stained Class", "Hell Bent For Leather" (released as "Killing Machine" in the United Kingdom) и "Unleashed In The East"











