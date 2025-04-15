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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 85
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 43
*Новый фильм от METALLICA 35
*DORO PESCH получила награду 33
*Видео с текстом от INCITE 33
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Judas Priest

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15 апр 2025 : 		 Умер бывший барабанщик JUDAS PRIEST

13 апр 2025 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Большую часть концертов мы записываем»

3 апр 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы уже думаем над новым материалом»

22 мар 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «K. K. заменить невозможно!»

4 фев 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST об эволюции

19 янв 2025 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы все друзья!»

8 янв 2025 : 		 RICHIE FAULKNER именно та причина, почему JUDAS PRIEST все еще продолжают

4 янв 2025 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы постоянно идем вперед»

24 дек 2024 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я был уверен, что смогу!»

17 дек 2024 : 		 JUDAS PRIEST отыграли последний концерт

10 дек 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Не будем мы полный Painkiller играть!»

9 дек 2024 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

5 дек 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Металлистами хотели быть с детства!»

24 ноя 2024 : 		 Scott Travis: «Я дал пинка JUDAS PRIEST!»

21 ноя 2024 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от Two Minutes To Late Night Crew

9 ноя 2024 : 		 Как JUDAS PRIEST вводили в ЗСРнР

6 ноя 2024 : 		 JUDAS PRIEST отметят юбилей Painkiller

5 ноя 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «С идеями у нас проблем нет»

31 окт 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Меня мог позвать и Steve Harris»

27 окт 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы просто любим друг друга»

23 окт 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я и на смертном одре буду наяривать под "Paparazzi"»

14 окт 2024 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

10 окт 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы актуальная команда!»

10 окт 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Да я в отеле все партии писал»

9 окт 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus"

6 окт 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST о важности сохранения звучания
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Умер бывший барабанщик JUDAS PRIEST



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Бывший барабанщик JUDAS PRIEST Лес Бинкс умер в возрасте 73 лет

Мы глубоко опечалены кончиной Леса и выражаем слова поддержки его семье, друзьям и поклонникам.

Его знаменитые барабанные партии были первоклассными - он демонстрировал уникальную технику, чутье, стиль и точность.

Спасибо тебе, Лес, твоя слава будет жить в веках...»

Он играл на таких альбомах как "Stained Class", "Hell Bent For Leather" (released as "Killing Machine" in the United Kingdom) и "Unleashed In The East"






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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15 апр 2025
T
The Dark Moon
Зашëл отпраздновать др Ритчи Блэкмора, а тут тебе такая новость. Партии Леса на Stained Class были бомбическими для того времени, особенно в песне Exciter.
15 апр 2025
IJzerklompje
Так и не смог поучаствовать в записи с KK Priest... очень досадно. Лучший барабанщик в истории группы
15 апр 2025
IJzerklompje
IJzerklompje, Причём указано, что умер он аж 15 марта, но до этого информацию не разглашали 

















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