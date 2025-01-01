сегодня



Гитарист OPETH о дебютном сольном альбоме



FREDRIK ÅKESSON в недавнем интервью рассказал о том, как идет процесс работы над сольным материалом:



«Я не знаю, кто проболтался о том, что я готовлю сольный альбом, потому что на самом деле я ничего не объявлял... Mikael [Åkerfeldt, гитарист/вокалист OPETH] упомянул об этом в каком-то интервью, а потом журналисты стали спрашивать на эту тему, и теперь об этом везде раструбили.



Но я обсуждал это с [вокалистом SAXON] Biff Byford'ом, потому что он собирается спеть на одном треке, и этот трек уже готов, это третий трек.



Сейчас есть некоторые сложности, потому что мы много гастролируем, и я очень занят работой в OPETH, так что у меня есть только небольшие промежутки времени. Мне нужно сочинить ещё как минимум шесть песен. У меня куча идей, но три песни уже готовы. Две песни уже смикшированы и прошли мастеринг — это инструментальные треки, и в них много-много гитарных соло.



Я сделаю всё, что в моих силах. Это будет весело, но я постараюсь завершить работу как можно быстрее. Но, как я уже говорил, сейчас много гастролей, много всего происходит в рамках OPETH. Так что как только у меня появится свободное время, я постараюсь доделать как можно больше песен. Я не могу назвать дату выпуска, но я сделаю всё возможное, чтобы закончить как можно быстрее».







+0 -0



просмотров: 125

