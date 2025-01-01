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Новое видео VADER



Unbending (Mystic Festival Anthem 2025), новое видео VADER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР ‘Humanihility’, релиз которого намечен на 30 мая. http://www.vader.pl







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