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Saxon

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BRIAN TATLER: «Присоединение к SAXON стало ещё одной отличной возможностью для карьерного роста»



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BRIAN TATLER в недавнем интервью рассказал о гастролях с SAXON и альбоме «Hell, Fire and Damnation»:

«Мне он нравится. Это отличный альбом. Я очень горжусь тем, что поучаствовал в сочинении и записи альбома Saxon. И я думаю, что он звучит великолепно. Я никогда раньше не работал с Andy Sneap'ом, хотя и знал о нём. В прошлом мы выступали вместе с Sabbat, и я знаю, что он был крут. И потом, когда он присоединился к Judas Priest, я связался с ним и поздравил его. Так что я знаю Andy, но никогда с ним не записывался. И я был очень впечатлён. Мне показалось, что он проделал невероятную работу. Я считаю, что альбом звучит потрясающе».

Значит, вы участвовали в сочинении альбома?

«Как только я присоединился к Saxon, я начал разучивать материал, они прислали мне сет-лист, который я начал учить, и где-то через месяц или около того Biff позвонил и сказал, что они начали работу над новым альбомом, и если у меня есть какие-либо идеи, я могу прислать их, и я так и сделал. Он выбрал несколько, которые ему понравились, и потом мы работали над ними вместе, а затем репетировали с группой. Так что было очень лестно так быстро попасть в число авторов».

Это здорово. Какие планы у группы? Собираетесь ли вы сочинять новую музыку или просто сосредоточитесь на гастролях?

«Я всегда пытаюсь сочинять новый материал и делаю демо-записи, когда нахожусь дома. Даже когда я в туре, я репетирую и разогреваюсь перед выступлением, и если у меня появляется новый рифф, я записываю его на телефон, как, наверное, делают многие музыканты. И были разговоры о том, чтобы записать ещё один альбом Saxon. Кажется, Biff упоминал, что мы начнём в следующем году, — возможно, в конце следующего года. Но в какой-то момент, может быть, в промежутках между гастролями, мы соберёмся вместе и попробуем придумать материал для следующей пластинки».

Вы основатель Diamond Head, а теперь играете в группе Saxon. Вы являетесь важной частью новой волны британского тяжёлого металла. Как вы к этому относитесь?

«Так сложилось. Не знаю. Я никогда не ставил перед собой такой цели. Я просто хотел быть участником группы. Я хотел выступать на сцене, сочинять песни, подражать своим героям. Но по мере того, как это происходило, это стало потрясающим событием для группы, а также в финансовом плане нам с Sean это помогло выстоять в трудные годы.

Присоединение к Saxon стало ещё одной отличной возможностью для карьерного роста. И я сразу же согласился, потому что подумал, а вдруг меня когда-нибудь пригласят? Потому что я познакомился с Saxon, когда мы с ними гастролировали. И мы были на одном лейбле и с одним менеджментом.

И я подумал, что если они когда-нибудь попросят меня записать альбом или отправиться в турне, да что угодно, я буду готов. Я буду этим наслаждаться. Потому что очень трудно поддерживать деятельность группы. Saxon находятся на другом уровне, нежели Diamond Head. Так что это огромный шаг вперёд.

Так приятно, когда есть команда техников, тур-босс и всё остальное, и не нужно беспокоиться о том, успеем ли мы на паром и тому подобное».




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