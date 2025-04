сегодня



Новое видео FALLUJAH



Labyrinth of Stone", новое видео группы FALLUJAH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Xenotaph", выходящего 13 июня на Nuclear Blast Records:



01. In Stars We Drown

02. Kaleidoscopic Waves

03. Labyrinth Of Stone

04. The Crystalline Veil

05. Step Through The Portal And Breathe

06. A Parasitic Dream

07. The Obsidian Architect

08. Xenotaph



Kyle Schaefer: «Мы рады наконец-то представить новый альбом FALLUJAH «Xenotaph», ознаменовавший шестую главу в нашей дискографии. Это наша самая амбициозная запись, и, безусловно, самый техничный, динамичный и прогрессивный материал группы на сегодняшний день. Музыка, воплощенная в этих восьми треках, сочетается с не менее амбициозной концепцией, лирической историей, которая пересекает разворачивающиеся слои времени и реальности в потустороннем, пост-смертном царстве существования.



«Xenotaph» — это также наш самый совместный альбом, с большим вкладом нынешнего состава, который позволил нам расширить рамки написания песен и одновременно раскрыть истинный потенциал всех участников. Мы надеемся, что вы примете участие в этом новом смелом этапе эволюции коллектива».







