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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 85
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 44
*Новый фильм от METALLICA 36
*DORO PESCH получила награду 33
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Fallujah

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16 апр 2025 : 		 Новое видео FALLUJAH

6 мар 2025 : 		 Новое видео FALLUJAH

12 сен 2022 : 		 Новая песня FALLUJAH

5 авг 2022 : 		 Новая песня FALLUJAH

29 июл 2022 : 		 Новая песня FALLUJAH

8 июл 2022 : 		 Новая песня FALLUJAH

27 апр 2022 : 		 Новое видео FALLUJAH

25 ноя 2020 : 		 Бывший гитарист SUICIDAL TENDENCIES в FALLUJAH

21 янв 2020 : 		 Обучающее видео от FALLUJAH

17 сен 2019 : 		 Обучающее видео от FALLUJAH

16 авг 2019 : 		 Обучающее видео от FALLUJAH

16 фев 2019 : 		 Новая песня FALLUJAH

28 янв 2019 : 		 Новый альбом FALLUJAH выйдет в марте

24 июл 2017 : 		 Видео полного выступления FALLUJAH

15 июл 2017 : 		 FALLUJAH расстались с вокалистом

31 авг 2016 : 		 Обучающее видео от FALLUJAH

26 апр 2016 : 		 Новое видео FALLUJAH

19 мар 2016 : 		 Новая песня FALLUJAH

19 фев 2016 : 		 Видео с текстом от FALLUJAH

10 фев 2016 : 		 Новый альбом FALLUJAH выйдет в апреле

29 окт 2015 : 		 FALLUJAH приступили к записи

20 янв 2015 : 		 FALLUJAH на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

19 июн 2014 : 		 Новая песня FALLUJAH

19 май 2014 : 		 FALLUJAH завершили работу над альбомом

17 мар 2014 : 		 Новый альбом FALLUJAH выйдет летом

11 мар 2013 : 		 Новая песня FALLUJAH
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Новое видео FALLUJAH



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Labyrinth of Stone", новое видео группы FALLUJAH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Xenotaph", выходящего 13 июня на Nuclear Blast Records:

01. In Stars We Drown
02. Kaleidoscopic Waves
03. Labyrinth Of Stone
04. The Crystalline Veil
05. Step Through The Portal And Breathe
06. A Parasitic Dream
07. The Obsidian Architect
08. Xenotaph

Kyle Schaefer: «Мы рады наконец-то представить новый альбом FALLUJAH «Xenotaph», ознаменовавший шестую главу в нашей дискографии. Это наша самая амбициозная запись, и, безусловно, самый техничный, динамичный и прогрессивный материал группы на сегодняшний день. Музыка, воплощенная в этих восьми треках, сочетается с не менее амбициозной концепцией, лирической историей, которая пересекает разворачивающиеся слои времени и реальности в потустороннем, пост-смертном царстве существования.

«Xenotaph» — это также наш самый совместный альбом, с большим вкладом нынешнего состава, который позволил нам расширить рамки написания песен и одновременно раскрыть истинный потенциал всех участников. Мы надеемся, что вы примете участие в этом новом смелом этапе эволюции коллектива».




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