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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 44
*DORO PESCH получила награду 39
*Новый фильм от METALLICA 38
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 35
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19 апр 2025 : 		 У нового альбома FILTER есть имя!

15 апр 2025 : 		 Новая песня вокалиста FILTER

4 сен 2024 : 		 Новое видео FILTER

6 июн 2024 : 		 Лидер FILTER: «Рок уже не торт»

26 янв 2024 : 		 RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист»

6 янв 2024 : 		 Лидер FILTER: «Ты становишься знаменитым, а потом внезапно происходит всякая хрень»

20 ноя 2023 : 		 Лидер FILTER: «Последний альбом я записал за 20 000$»

5 ноя 2023 : 		 Лидер FILTER: «Для меня успех это просто быть счастливым»

7 сен 2023 : 		 Фронтмен FILTER: «Я же был хронический алкаш»

1 сен 2023 : 		 Лидер FILTER: «У меня свой взгляд на мир»

27 авг 2023 : 		 Лидер FILTER: «Политика США превратилось в убогое шоу»

12 июл 2023 : 		 Новое видео FILTER

18 июн 2023 : 		 Лидер FILTER — о новой пластинке

26 май 2023 : 		 Новое видео FILTER

6 май 2023 : 		 Новая песня FILTER

16 окт 2022 : 		 Новая песня FILTER

1 окт 2022 : 		 FILTER планируют новый сингл

28 апр 2022 : 		 У FILTER есть новая музыка

18 май 2021 : 		 FILTER на GOLDEN ROBOT RECORDS

6 ноя 2020 : 		 Обложка нового альбома FILTER

29 окт 2020 : 		 FILTER в новом видео высмеяли сторонников Дональда Трампа

26 авг 2020 : 		 Музыканты STONE SOUR, IN FLAMES, MASTODON исполняют FILTER

29 июн 2020 : 		 Видео с текстом от FILTER

18 июн 2020 : 		 Новое видео FILTER

1 май 2020 : 		 Музыканты FILTER, COLD, BREAKING BENJAMIN и CANDLEBOX исполняют FILTER

24 июн 2019 : 		 Переиздание FILTER выйдет в августе
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У нового альбома FILTER есть имя!



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Вокалист FILTER Richard Patrick в недавнем интервью подтвердил, что работает над новой музыкой:

«Да, новый альбом на горизонте. Я буквально был прерван в записи вокала напоминанием телефона о том, что мне нужно идти на это интервью. Но это даже к лучшему, мне нужна пауза».

На вопрос о том, есть ли у альбома название, он ответил:

«Да, он будет называться 'The Antidote'».

На вопрос о том, когда стоит ждать новую пластинку, музыкант ответил:

«Надеюсь, осенью, но всё может и перенестись на весну следующего года. Пока с этим нет определенности».




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