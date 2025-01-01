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У нового альбома FILTER есть имя!



Вокалист FILTER Richard Patrick в недавнем интервью подтвердил, что работает над новой музыкой:



«Да, новый альбом на горизонте. Я буквально был прерван в записи вокала напоминанием телефона о том, что мне нужно идти на это интервью. Но это даже к лучшему, мне нужна пауза».



На вопрос о том, есть ли у альбома название, он ответил:



«Да, он будет называться 'The Antidote'».



На вопрос о том, когда стоит ждать новую пластинку, музыкант ответил:



«Надеюсь, осенью, но всё может и перенестись на весну следующего года. Пока с этим нет определенности».







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