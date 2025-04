сегодня



Новое видео MOONLIGHT HAZE



Chase The Light, новое видео MOONLIGHT HAZE, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома Beyond, релиз которого намечен на 23 мая на Scarlet Records:



1 Beyond

2 Tame The Storm

3 Crystallized

4 Chase The Light

5 Would You Dare?

6 L’Eco Del Silenzio

7 D.N.A. (Do Not Apologize)

8 Untold

9 Time To Go

10 Awakening

11 A Brand New Sky (⁠CD bonus-track)

12 Alive Again (vinyl bonus-track)







