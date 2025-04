23 апр 2025



Новое видео CANDICE NIGHT



Unsung Hero (She'll Never Tell), новое видео CANDICE NIGHT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Sea Glass", выход которого запланирован на 25 апреля на earMUSIC:



01. Sea Glass

02. Unsung Hero (She'll Never Tell)

03. The Line Between

04. Angel And Jezebel (Rock Version)

05. Promise Me

06. Dark Carnival

07. The Last Goodbye (feat. Ritchie Blackmore)

08. When I Want To Fly

09. Another Day

10. Nature Boy

11. Angel And Jezebel (Country Version)







