16 апр 2025



Концертное видео EPICA



EPICA - Crimson Bow & Arrow, новое концертное видео EPICA, доступно для просмотра ниже. BluRay с полным концертом войдет в Digipak, Earbook и Boxset издание нового альбома "Aspiral", выход которого состоялся 11 апреля.







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