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Альбом ICED EARTH выйдет с 3D-обложкой



Sevan Mater выпустила инновационный продукт для сферы звукозаписи: полностью лентикулярные, цельные 3D-обложки для альбомов.



Этот поразительный дизайн предлагает визуальный опыт, оживляя обложки альбомов невиданным ранее способом. В отличие от традиционных обложек, в которых используется клейкий 3D-слой, творение Sevan Mater органично вписывается в цельную обложку, поднимая эстетическую привлекательность музыкальных релизов на новый уровень.



Несмотря на высококлассный внешний вид и передовые технологии, Sevan Mater стремится сделать потрясающие 3D-обложки для альбомов доступными для широкого круга артистов и лейблов. Произведенный в Италии, продукт остается доступным по цене, что делает его приемлемым вариантом как для независимых музыкантов, так и для крупных игроков.



Этот продукт уже вызвал значительный интерес со стороны нескольких звукозаписывающих лейблов и групп. Первым альбомом с этой технологией стало переиздание альбома ICED EARTH (в продаже появится 20 июня). Это специальное издание демонстрирует весь потенциал технологии, с поразительным эффектом 3D-лентикуляции на передней и задней стороне, отмечая исторический момент как первый в своем роде продукт, созданный Sevan Mater/7 Mater в едином, целостном экземпляре.



Ожидается, что переиздание Iced Earth будет пользоваться большим спросом у коллекционеров. http://www.icedearth.com/





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