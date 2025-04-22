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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Новый фильм от METALLICA 39
*DORO PESCH получила награду 39
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 38
*Видео полного выступления AC/DC 27
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Iced Earth

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|||| сегодня

Альбом ICED EARTH выйдет с 3D-обложкой



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Sevan Mater выпустила инновационный продукт для сферы звукозаписи: полностью лентикулярные, цельные 3D-обложки для альбомов.

Этот поразительный дизайн предлагает визуальный опыт, оживляя обложки альбомов невиданным ранее способом. В отличие от традиционных обложек, в которых используется клейкий 3D-слой, творение Sevan Mater органично вписывается в цельную обложку, поднимая эстетическую привлекательность музыкальных релизов на новый уровень.

Несмотря на высококлассный внешний вид и передовые технологии, Sevan Mater стремится сделать потрясающие 3D-обложки для альбомов доступными для широкого круга артистов и лейблов. Произведенный в Италии, продукт остается доступным по цене, что делает его приемлемым вариантом как для независимых музыкантов, так и для крупных игроков.

Этот продукт уже вызвал значительный интерес со стороны нескольких звукозаписывающих лейблов и групп. Первым альбомом с этой технологией стало переиздание альбома ICED EARTH (в продаже появится 20 июня). Это специальное издание демонстрирует весь потенциал технологии, с поразительным эффектом 3D-лентикуляции на передней и задней стороне, отмечая исторический момент как первый в своем роде продукт, созданный Sevan Mater/7 Mater в едином, целостном экземпляре.

Ожидается, что переиздание Iced Earth будет пользоваться большим спросом у коллекционеров.



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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22 апр 2025
olly71
очень интересно но ничего не понял.
22 апр 2025
Вашингтон Ирвинг
olly71, помнишь при союзе были календарики-переливашки? вот это оно
22 апр 2025
d
decided
для фанатов и коллекционеров только, но выбор альбома тут сильно на любителя!
22 апр 2025
R
Rutger
А точно инновация? У меня просто лежит WASP Dominator 2007 г. в диджипаке с такой вот 3D переливной обложкой. 

















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