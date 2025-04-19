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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 44
*DORO PESCH получила награду 39
*Новый фильм от METALLICA 38
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 35
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Darkthrone

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Юбилейный винил DARKTHRONE выйдет весной



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Peaceville Records отметят тридцатилетие альбома DARKTHRONE Panzerfaust выпуском винила со специально заново восстановленным звуком — релиз намечен на 16 мая:

Side A
“En Vind Av Sorg”
“Triumphant Gleam”
“The Hordes Of Nebulah”

Side B
“Hans Siste Vinter”
“Beholding The Throne Of Might”
“Quintessence”
“Sno Og Granskog (Utferd)”



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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19 апр 2025
gravitgroove
Восстановленный звук - это примерно как восстановленное молоко? К примеру, если почистить "Under Funeral moon" от шума, то там почти ничего не останется, будет булькать как первая демка Burzum.
19 апр 2025
WahrandPhain
gravitgroove, Феня совсем поехал) 

















просмотров: 292





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