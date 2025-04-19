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DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет
89
Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю...
44
DORO PESCH получила награду
39
Новый фильм от METALLICA
38
Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!»
35
все новости группы
Darkthrone
Норвегия
Black Metal
Death Metal
Heavy Metal
-
Myspace:
https://www.instagram.com/darkthroneofficial/
Facebook:
https://www.facebook.com/Darkthroneofficial/
19 апр 2025
:
Юбилейный винил DARKTHRONE выйдет весной
10 сен 2024
:
Юбилейный винил DARKTHRONE
27 апр 2024
:
Видео с текстом от DARKTHRONE
12 апр 2024
:
Новое видео DARKTHRONE
14 мар 2024
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Новый альбом DARKTHRONE выйдет весной
8 сен 2023
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Юбилейный винил от DARKTHRONE
14 май 2023
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Кассетный бокс-сет от DARKTHRONE
20 окт 2022
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Новая песня DARKTHRONE
2 мар 2022
:
DARKTHRONE отмечают юбилей
25 июн 2021
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Видео с текстом от DARKTHRONE
4 июн 2021
:
Новая песня DARKTHRONE
29 апр 2021
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Новый альбом DARKTHRONE выйдет летом
23 мар 2021
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Роботы исполняют DARKTHRONE
28 янв 2021
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Бокс-сет DARKTHRONE выйдет весной
11 янв 2021
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DARKTHRONE завершили запись
31 май 2019
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Новая песня DARKTHRONE
23 апр 2019
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Новая песня DARKTHRONE
21 мар 2019
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Новый альбом DARKTHRONE выйдет в мае
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DARKTHRONE работают над новым альбомом
29 июн 2018
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Винил DARKTHRONE выйдет летом
20 авг 2017
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PEACEVILLE выпустят пикчер-диск DARKTHRONE
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Юбилейный сингл DARKTHRONE выйдет летом
30 окт 2016
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Репетиции DARKTHRONE выйдут на виниле
14 сен 2016
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Участник DARKTHRONE стал политиком
18 авг 2016
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Новая песня DARKTHRONE
10 авг 2016
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Новый альбом DARKTHRONE выйдет осенью
7 апр 2014
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Бокс-сет DARKTHRONE выйдет в мае
7 июн 2013
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Новое видео DARKTHRONE
29 мар 2013
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Винил "The Cult is Alive" DARKTHRONE выйдет в апреле
16 янв 2013
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Новая песня DARKTHRONE
17 дек 2012
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Обложка нового альбома DARKTHRONE
12 дек 2012
:
Новый альбом DARKTHRONE выйдет в феврале
30 сен 2012
:
Переиздание 'A Blaze In The Northern Sky' DARKTHRONE выйдет в ноябре
9 янв 2012
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Все демо для релиза DARKTHRONE восстановлены
5 авг 2011
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Переиздание DARKTHRONE выйдет с новой обложкой
8 фев 2011
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Fenriz (DARKTHRONE): «Мы являемся доказательством того, что оставаться прежними невозможно»
17 дек 2010
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DARKTHRONE и PEACEVILLE объявили о конкурсе
14 окт 2010
:
Переиздание альбомов DARKTHRONE
2 мар 2010
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Аудиосемплы нового альбома DARKTHRONE
9 фев 2010
:
Детали нового альбома DARKTHRONE
2 фев 2010
:
Новый альбом DARKTHRONE выйдет в апреле
17 сен 2009
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30 янв 2009
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сегодня
Юбилейный винил DARKTHRONE выйдет весной
Peaceville Records отметят тридцатилетие альбома DARKTHRONE Panzerfaust выпуском винила со специально заново восстановленным звуком — релиз намечен на 16 мая:
Side A
“En Vind Av Sorg”
“Triumphant Gleam”
“The Hordes Of Nebulah”
Side B
“Hans Siste Vinter”
“Beholding The Throne Of Might”
“Quintessence”
“Sno Og Granskog (Utferd)”
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19 апр 2025
gravitgroove
Восстановленный звук - это примерно как восстановленное молоко? К примеру, если почистить "Under Funeral moon" от шума, то там почти ничего не останется, будет булькать как первая демка Burzum.
19 апр 2025
WahrandPhain
gravitgroove
,
Феня совсем поехал)
просмотров: 292
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Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).