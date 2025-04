сегодня



Юбилейный винил DARKTHRONE выйдет весной



Peaceville Records отметят тридцатилетие альбома DARKTHRONE Panzerfaust выпуском винила со специально заново восстановленным звуком — релиз намечен на 16 мая:



Side A

“En Vind Av Sorg”

“Triumphant Gleam”

“The Hordes Of Nebulah”



Side B

“Hans Siste Vinter”

“Beholding The Throne Of Might”

“Quintessence”

“Sno Og Granskog (Utferd)”





