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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 45
*Новый фильм от METALLICA 39
*DORO PESCH получила награду 39
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 37
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Judas Priest

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Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!»



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ROB HALFORD в интервью чилийскому Radio Futuro поговорил о последнем на текущий момент альбоме «Invincible Shield» 2024 года, который многие назвали одной из лучших работ JUDAS PRIEST за всю историю группы:

«Это необыкновенно. В металле нет другой группы, которая делала бы подобные заявления. И мы придерживаемся подобной философии. Мы всегда думаем о том, как лучше представить JUDAS PRIEST в конкретный момент времени, потому что совсем недавно мы отметили 50-летие дебютного альбома "Rocka Rolla", который вышел в 1975 году, и вот десятилетия спустя мы выпустили "Invincible Shield", который вошёл в сокровищницу металла наряду со всеми этими альбомами. Мы всегда стараемся создавать лучший металл, который только возможно, и я думаю, что каждая группа заявила бы подобное. Но с точки зрения сочинения песен, исполнения, подхода и продюсирования "Invincible Shield" был, пожалуй, наиболее близок к важному заявлению со времён «Painkiller», насколько я могу вспомнить.

Когда ваша любимая группа выпускает альбом, а потом вам приходится ждать следующего два, три, четыре года, всегда есть предвкушение: "Пожалуйста, Боже, не дай альбому получиться отстойным" и тому подобные мысли. "Не подведи своих фанатов". Можно погрузиться в чрезмерные размышления на этот счёт. Так что необходимо осознавать, кем вы являетесь, что вы сделали и как вы к этому пришли, но в то же время это создание металла сейчас, в этот момент. И я думаю, что то, на чём мы остановились при создании "Invincible Shield", было особенно сильным проявлением актуальности, того, что мы не сдерживаемся, что мы всё ещё движемся вперёд и всё ещё создаём по-настоящему хорошие металлические альбомы».

Rob также высказался о классическом гитарном дуэта Kenneth "K.K." Downing and Glenn Tipton:

«Glenn — замечательный человек. Болезнь Паркинсона — это жестокое, тяжёлое заболевание, особенно для музыкантов, для гитаристов, которым нужно использовать свои руки, потому что болезнь Паркинсона отнимает этот навык. Слава Богу, его прекрасные соло-брейки и его гитарное мастерство будут жить вечно благодаря музыке, которую он создал для JUDAS PRIEST, начиная с "Rocka Rolla" и заканчивая работой над "Invincible Shield".

По поводу отношений с K. K.: этот вопрос можно задать любой группе, в которой происходят различные изменения. Повторюсь, я думаю, что он сыграл важнейшую роль в JUDAS PRIEST, и место в группе останется за ним навсегда, всё это благодаря его гитарным навыками и его сочинению, которым он занимался вместе с Гленном и мной. Так что я желаю ему всего наилучшего. Мы всегда желаем всем, кто пускается в приключения, удачи в новых начинаниях. Невозможно злиться из-за этого. Нельзя испытывать горечь по этому поводу. Это яд в вашем организме. Нужно отпустить ситуацию».




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21 апр 2025
ElectricRetard
Да вы вообще говна не записывали кроме вонючего Ридимера и альбомов с Риппером, но это лично я их не люблю просто. 

















просмотров: 254





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