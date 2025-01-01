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Вокалист WARRANT не против новой музыки



Robert Mason в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли у WARRANT планы относительно нового материала:



«'Louder Harder Faster' вышел в конце 17го и после мы много ездили с гастролями. И это весело — поверьте, я люблю записывать новый материал, и этот процесс немного удовлетворяет мою душу и, возможно, эго, типа: «О, я написал эти песни» или что-то в этом роде. Но потом мы столкнулись с тем, что если вы достаточно долго играете в группе, вы проводите юбилейные туры. И мы, к примеру, сказали: «О, 30-летие »Dirty Rotten [Filthy Stinking Rich]« в 2019 году». И тогда вы тратите год на это, потому что вы чествуете эту пластинку, и фанаты хотят ее, и вы делаете мерч и все остальное — мы меняем декорации и внешний вид группы меняется для такого шоу. А в 2020 году была 30-я годовщина «Cherry Pie» — альбом вышел в конце сентября, по-моему, за 30 лет до этого. Так что мы были, типа, «О-о». Все сидели дома 16 месяцев. А потом мы приехали и снова начали гастролировать — мне нравится называть это полуторагодичным периодом без Санта-Клауса, так называемым COVID. Так что мы вернулись к работе, играя живые концерты, когда это было разрешено и все хотели — в середине 2021 года. И мы решили, что возьмем тайм-аут на всю годовщину «Cherry Pie». А в 2021-22 годах было 30-летие альбома «Cherry Pie». Сразу после этого наступило 30-летие альбома «Dog [Eat Dog]», и мы, типа, «Вау». И я сказал: "Ребята, у нас заканчиваются 30-летние юбилеи, которые мы можем отпраздновать. Нам, наверное, стоит попробовать придумать, чем заняться'"».



По словам Robert'a, он и его коллеги по группе WARRANT не против поработать над новой музыкой:



«Мы с Dixon'ом разговаривали совсем недавно. Я постоянно сочиняю. У меня в голове рождаются идеи, которые я записываю на телефон или в домашней студии. Так же поступает и Jerry. У всех есть такой настрой, но у нас просто не было структуры или импульса, чтобы собрать целую пластинку. Я не знаю, возможно ли это для ностальгирующей группы. Возможно, мы выпустим что-то вроде одного, двух или трех альбомов, сделаем частичный, даже самый лучший бокс-сет с новыми песнями из моей эпохи. Не знаю. Все варианты возможны. И это совершенно честно — ты один из первых, кто спросил меня об этом. В общем, посмотрим, что получится.



Нам нравится играть все эти песни. В группе есть огромный компонент ностальгии, и я это понимаю. И это так весело, что, возможно, это немного отвлекает от музыки: «О, я должен записать альбом»»







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