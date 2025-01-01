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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 44
*DORO PESCH получила награду 39
*Новый фильм от METALLICA 38
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Queensrÿche

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Вокалист QUEENSRŸCHE: «Сейчас в команде здоровая атмосфера!»



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Вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как изменилось звучание группы за 13 лет его нахождения в коллективе:

«Я полагаю, что группа вернулась к своему звучанию, к корням, к более тяжелому саунду, которым QUEENSRŸCHE были известны в начале своей карьеры. Был долгий период времени, когда музыка стала более взрослой современной и менее хард-роковой, хэви-металлической, прогрессивной и со всеми различными элементами, которыми были известны QUEENSRŸCHE. Поэтому я уверен, что мое присутствие в группе — я имею в виду, что на моем месте мог быть любой другой вокалист — позволило ребятам сочинять все, что они хотят, и не бояться, что это будет слишком тяжело, поскольку такое уже случалось.

Я люблю старые классические вещи. Мы исполняем все песни в стандартных настройках, как они и были записаны, так что нет ничего даун-тюнингованного, что изменило бы их звучание. Думаю, это помогло группе возродиться. Но мы просто пишем песни, и иногда я думаю: «О, я хочу написать такой шедевр, как »Roads To Madness«, или такую замечательную песню, как »Take Hold Of The Flame«, или — я не знаю — песни с '[Operation:] Mindcrime», скажем. Но мы все отлично проводим время, и химия в группе идеальна. Мы все очень, очень близки. Мы все прекрасно ладим вне сцены, так что это действительно... Я думаю, что мой вклад — это шутки, смех, креативность в музыке и художественных идеях, идеи обложек альбомов и концепций видео и тому подобные мелочи. Я не знаю. Лучше всего я могу ответить, что я всего лишь одна пятая часть QUEENSRŸCHE. Но группа находится в прекрасном состоянии».

Говоря о том, каким он видит будущее QUEENSRŸCHE, Todd сказал:

«О, Боже. Я вижу будущее в том, что мы делаем до сих пор. Многие группы ушли на покой, а мы все еще на плаву. Я не вижу в будущем перспективы ухода группы. Я к тому, что мы играем около сотни концертов в год. Так что, наверное, все будет по-прежнему — просто концерты, написание новых песен, выпуск новых пластинок и продвижение нашего творчества таким образом. Но на самом деле все сводится к живым концертам. Именно это и есть настоящее».




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