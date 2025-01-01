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Faith No More

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Барабанщик FAITH NO MORE: «Похоже, что MIKE PATTON просто не хочет с нами играть»



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Mike Bordin в подкасте "Let There Be Talk" ответил на вопрос о том, как дела у FAITH NO MORE:

«Всё, что я могу сказать, — и я действительно хочу, чтобы это было зафиксировано на бумаге, — потому что мы не продвигаем себя, мы не говорим о себе, и это нам очень вредит. Но мы репетировали шесть месяцев для тех дат [отменённых в сентябре/октябре 2021 года]. Мы репетировали инструментально и мы невероятно феноменально звучали. Наш басист сказал: "Я никогда не слышал, чтобы мы так хорошо играли. Именно так всегда и звучали эти песни в моем воображении". И мы никогда не получали такого результата на альбомах, на концертах, где бы то ни было. То есть, мы были готовы, мы были настроены. И получилось так, что когда наше оборудование уже было в грузовике, когда оно ехало в Чикаго, за 36 часов до того, как мы должны были выйти на сцену, наш парень [Mike Patton] не явился на репетицию, единственную репетицию, которую мы собирались провести. Мы отправляемся к нему, чтобы узнать, что происходит: "Что, черт возьми, произошло? Наше оборудование уже катится на выступление". И было совершенно ясно, что в тот момент он физически не мог выйти на сцену. Мы приняли решение: «Слушайте, мы должны поддержать нашего человека». Будет настоящий шторм из дерьма — отменить 75 концертов, но никто из нас не хочет быть тем, кто сломает ему жизнь и заставит его делать то, что он не в состоянии сделать. Даже обсуждать здесь было нечего. Единственное, что мы обсуждали: "Как, б$$$ь, мы сможем выйти из этой ситуации с точки зрения логистики? Потому что мы должны". Я к тому, что мы поддержали его по-своему, а будет это воспринято им или нет — это уже за гранью, я не могу это контролировать. Так что мы отменили все концерты и просто ждали, что будет дальше. Надеясь, что ситуация исправится и пытаясь выяснить, что мы можем сделать по мелочам. Но в конечном счете концерты начали появляться у другой группы [ссылаясь на нерегулярные выступления с MR. BUNGLE в последние два с половиной года], и это продолжается до сих пор. Так что мое мнение, моя позиция, мое заявление по этому поводу заключается в том, что Mike перешел от неспособности участвовать в концертах в принципе к явному нежеланию участвовать в концертах конкретно с нами. И это тяжело. Это большая разница. Это очень большая разница. И у нас не было по этому поводу особого диалога.

Мне не очень приятно. Честно говоря, это немного задевает мои чувства, но это личное. Это личное. Это бизнес. Мы никогда не собирались заставлять кого-то делать то, что он не в состоянии сделать. А теперь, как я уже сказал, похоже, что дело действительно в его нежелании выступать именно с нами».

Я благодарен за то, что Mike нам дал. Я к тому, что нам очень повезло с таким гигантским, огромным талантом. А будущее? Я не знаю. Захочет ли он еще выступать или нет? Не мне об этом рассуждать.

Я много раз говорил своим детям, особенно когда они были маленькими, что нужно ценить то, что у тебя есть, и не зацикливаться на том, чего у тебя нет. Я благодарен за то время, что мы провели с [бывшим гитаристом FAITH NO MORE] Jim Martin'ом. Я благодарен за то время, которое у нас было с [бывшим вокалистом FAITH NO MORE] Chuck'ом Mosley. Я благодарен за время, проведенное даже с [бывшей участницей FAITH NO MORE] Courtney Love, потому что мы извлекли уроки из всего этого. И благодарен ли я за время, проведенное с Mike Patton'ом? Да, потому что без него моя жизнь была бы совсем другой. Но я не могу заставить его делать то, что он, как мне кажется, не хочет делать. Это всё, что я могу сказать. И я не хочу устраивать разборки. Я не ищу излишнего внимания к своим словам — правда, не ищу. Я просто пытаюсь рассказать вам, как выглядит ситуация изнутри».




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