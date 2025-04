сегодня



Новое видео VISIONATICA



Sympathy For The Devil, новое видео группы VISIONATICA, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома “Harrowing Insight”, релиз которого намечен на 18 апреля:



1.The Mirror [Intro]

2.Wolfman

3.Sympathy For The Devil

4.Scheherazade

5.Fucking Seducer feat. Ambre Vourvahis / Xandria

6.Psychopaths

7.Super Masochistic So Sadistic Feministic

8.Paralyzed

9.Flashback

10.Inside







