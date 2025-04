сегодня



Вокалист CANNIBAL CORPSE в новом видео SHADOW OF INTENT



"Feeding the Meatgrinder" feat. Corpsegrinder, новое видео SHADOW OF INTENT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома "Imperium Delirium", релиз которого намечен на 27 июня:



01. Prepare To Die

02. Flying The Black Flag

03. Infinity Of Horrors

04. Mechanical Chaos

05. They Murdered Sleep

06. The Facets Of Propaganda

07. Feeding The Meatgrinder (Feat. Corpsegrinder Of Cannibal Corpse)

08. Vehement Draconian Vengeance

09. Beholding The Sickness Of Civilization

10. No Matter The Cost

11. Imperium Delirium







