Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 44
*Новый фильм от METALLICA 39
*DORO PESCH получила награду 39
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 35
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 44
*Новый фильм от METALLICA 39
*DORO PESCH получила награду 39
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 35
[= ||| все новости группы



*

Gene Simmons

*



20 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS о названии второго альбома

13 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Мне жаль, что ACE FREHLEY и PETER CRISS не могут насладиться плодами своего творчества»

21 мар 2025 : 		 GENE SIMMONS дошел до прогноза погоды

10 мар 2025 : 		 Стань роуди GENE SIMMONS

11 фев 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Рок не в моде»

24 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о Рейгане

21 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о выступлениях сольно

3 дек 2024 : 		 Новое видео GENE SIMMONS

2 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»

14 окт 2024 : 		 GENE SIMMONS о критике в свой адрес

14 окт 2024 : 		 GENE SIMMONS подвергся критике за визит в Танцы со Звездами

30 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?»

23 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля

24 авг 2024 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

5 авг 2024 : 		 Видео полного выступления GENE SIMMONS

31 июл 2024 : 		 GENE SIMMONS открыл тур в Европе

5 июл 2024 : 		 GENE SIMMONS исполнил VAN HALEN

17 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работать не будет!»

15 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS: «С сольной группой я зарабатываю больше, чем с KISS»

11 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS присоединился на сцене к CHEVY METAL

10 июн 2024 : 		 PAUL STANLEY: «GENE SIMMONS всегда признаёт свою неправоту»

27 май 2024 : 		 GENE SIMMONS о комплименте от JIMMY PAGE'a

2 май 2024 : 		 GENE SIMMONS BAND исполнили песни KISS, LED ZEPPELIN

24 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS и TOMMY THAYER исполнили KISS

21 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS сыграет в ресторане

15 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о том, как KISS повлияли на его жизнь
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GENE SIMMONS о названии второго альбома



zoom
GENE SIMMONS в интервью "The Way I Heard It With Mike Rowe" рассказал о причинах, по которым назвал пластинку 2004 года Asshole:

«Это считается оскорблением. Для меня это не проблема. Не проблема, что кто-то называет меня как угодно. Правда. Я знаю, что у меня всё хорошо. Я знаю, что моя мама не против меня, и это всё, что мне нужно».
В альбоме есть песня под названием "Asshole". В ней говорится: "You're an asshole. You're an asshole. Maybe I'm an asshole too" — таков смысл припева. И я подумал: "Да!"»

По поводу того, что побудило его назвать пластинку «Asshole», Gene сказал:

«Когда я пришёл в Interscope Records... Я был одним из менеджеров группы CROWN OF THORNS вместе с Paul'ом Stanley. Я придумал это название и создал группу. Так что мы заключили с ними сделку. И тут заходит [соучредитель Interscope] Jimmy Iovine и говорит: "Я хочу, чтобы вы послушали одну вещь. Это новый артист, с которым я только что подписал контракт. Его зовут Тупак". А я говорю: "Он африканец, что ли?" — "Нет, нет. Он из Лос-Анджелеса или Нью-Йорка". — "О, отлично". И там была чёрная обложка с надписью "Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z..." И я подумал, что это шутка. "Как ты собираешься назвать альбом?" Он говорит: "Он будет называться именно так“. Я говорю: "Ты используешь слово на букву „Н“?" Он: "Да". А я говорю: "Зачем ты это делаешь?" Он говорит: "Потому что ему так нравится". Так что самое мерзкое, чем можно назвать афроамериканца, — это слово на букву "Н". Они используют его сами. Так что же является одной из худших вещей, которые вы можете сказать обо мне? "Asshole" [ушлёпок]. Отлично. Давайте назовем альбом "Asshole"».

На вопрос о том, как продавался альбом «Asshole» во время его выхода, Gene сказал:

«Не очень, но это было время, когда вся индустрия звукозаписи менялась».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 119





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом