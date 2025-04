сегодня



GENE SIMMONS о названии второго альбома



GENE SIMMONS в интервью "The Way I Heard It With Mike Rowe" рассказал о причинах, по которым назвал пластинку 2004 года Asshole:



«Это считается оскорблением. Для меня это не проблема. Не проблема, что кто-то называет меня как угодно. Правда. Я знаю, что у меня всё хорошо. Я знаю, что моя мама не против меня, и это всё, что мне нужно».

В альбоме есть песня под названием "Asshole". В ней говорится: "You're an asshole. You're an asshole. Maybe I'm an asshole too" — таков смысл припева. И я подумал: "Да!"»



По поводу того, что побудило его назвать пластинку «Asshole», Gene сказал:



«Когда я пришёл в Interscope Records... Я был одним из менеджеров группы CROWN OF THORNS вместе с Paul'ом Stanley. Я придумал это название и создал группу. Так что мы заключили с ними сделку. И тут заходит [соучредитель Interscope] Jimmy Iovine и говорит: "Я хочу, чтобы вы послушали одну вещь. Это новый артист, с которым я только что подписал контракт. Его зовут Тупак". А я говорю: "Он африканец, что ли?" — "Нет, нет. Он из Лос-Анджелеса или Нью-Йорка". — "О, отлично". И там была чёрная обложка с надписью "Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z..." И я подумал, что это шутка. "Как ты собираешься назвать альбом?" Он говорит: "Он будет называться именно так“. Я говорю: "Ты используешь слово на букву „Н“?" Он: "Да". А я говорю: "Зачем ты это делаешь?" Он говорит: "Потому что ему так нравится". Так что самое мерзкое, чем можно назвать афроамериканца, — это слово на букву "Н". Они используют его сами. Так что же является одной из худших вещей, которые вы можете сказать обо мне? "Asshole" [ушлёпок]. Отлично. Давайте назовем альбом "Asshole"».



На вопрос о том, как продавался альбом «Asshole» во время его выхода, Gene сказал:



«Не очень, но это было время, когда вся индустрия звукозаписи менялась».







