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Вокалист OPETH о развитии коллектива



Mikael Åkerfeldt в недавнем интервью рассуждал на тему музыкальных изменений в звучании коллектива:



«Честно говоря, я не слишком думаю о наших корнях. Они существуют независимо от того, хочу я этого или нет, так что мне не нужно думать о таких вещах. Думаю, некоторые наши фанаты не согласятся и скажут, что мы отказались от своих корней, и в какой-то степени, наверное, это правда, но в основе нашего звучания с самого начала не было привязки к какому-то определённому звучанию или направлению. Идея всегда заключалась в том, чтобы развиваться.



Я помню, как в самом начале существования группы мы говорили между собой, что было бы здорово, если бы мы стали одной из тех групп, которые могут делать всё, что захотят. Когда мы записывали первый альбом, мне было 19 лет, но я уже начал увлекаться дэт-металлом. Мне очень нравился прогрессивный рок. Мне нравилась музыка авторов-исполнителей. Я купил себе пару джазовых пластинок, пару пластинок фьюжна, немного классической музыки. И я с самого начала почувствовал, что мне будет невозможно продолжать играть в группе, если я не смогу позволить себе сочинять музыку без границ. А кто будет устанавливать границы для нас? В первые дни у нас не было фанатов. С самого начала мы думали, что можем делать всё, что захотим. Не было никаких ориентиров. Мы просто пытались сочинять музыку, которая нам нравилась. И довольно рано мы начали меняться. Первый альбом похож на второй, но потом мы поменялись, а после него — ещё раз, и так далее. Развитие продолжилось. И мне это всегда нравилось.



Я не верю в то, что нужно оставаться верным корням, потому что в нашей группе эти корни не такие, как в других группах. Наша суть всегда была в том, чтобы развиваться».







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