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Vio-lence

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Вокалист VIO-LENCE думает о масштабном альбоме



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SEAN KILLIAN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, думает ли группа о новой музыке:

«Мы проведем в этом году тур, а потом, как только вернемся домой — мы вернемся сюда 10 или 11 мая, — начнем работать над новой музыкой. У Ira уже есть кое-какие наработки, и я поговорил с парой других музыкантов, с которыми я работал в прошлом, выступая на сцене, и которые хотят внести свой вклад».

Говоря о музыкальном направлении нового материала VIO-LENCE, он сказал:

«Я хочу сделать что-то более масштабное, чем то, чем VIO-LENCE были в прошлом, где это просто прямолинейный трэш-металл, который постоянно бьет наповал. Я хочу попробовать что-то из этого, но в основном на меня влиял панк-рок, как в те времена, так и сейчас. Я вообще мало слушаю металл. Зато я слушаю много музыки dark wave, пост-панка и тому подобного».

На вопрос о том, будет ли следующий релиз VIO-LENCE полноформатным альбомом или еще одним EP, Sean сказал:

«Я хочу записать полноформатный альбом — по крайней мере, восемь песен. Я знаю, что в наши дни полноформатные альбомы состоят из 15-20 песен, но я не напишу столько песен для одной пластинки. Это очень много. И к тому же я считаю, что слишком много песен — я лучше выпущу две пластинки, чем одну, и люди просто... Это очень много музыки на одном куске винила».




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20 апр 2025
Вашингтон Ирвинг
>Зато я слушаю много музыки dark wave, пост-панка и тому подобного
Хожу на фестиваль Боль, кидаю дикпики альтушкам 

















просмотров: 157





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