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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 44
*Новый фильм от METALLICA 39
*DORO PESCH получила награду 39
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 35
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Alice in Chains

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Нынешний вокалист ALICE IN CHAINS не пытался копировать прежнего



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WILLIAM DUVALL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как оказался в составе ALCIE IN CHAINS:

«Это было не совсем официальное предложение в приемной. Скорее, в то время я пришел, провел репетицию и, конечно, к тому времени я уже несколько лет был знаком с гитаристом/вокалистом ALICE IN CHAINS Jerry Cantrell'ом, и мы вместе гастролировали. Он знал, в каком состоянии находится группа, и просто нужно было поближе познакомиться с Inez'ом и Kinney. И вот мы сыграли все вместе, а потом было что-то вроде: "Ну, у нас скоро будут концерты. Не хочешь ли ты поучаствовать в этих шоу?". И я ответил «да». Потом были забронированы еще концерты, потом еще и еще, и не успели вы оглянуться, как в 2006 году мы уже объехали весь мир. Вот так все и развивалось. И вот мы здесь, 20 лет спустя».

Когда один из интервьюеров заметил, что ребята из ALICE IN CHAINS, очевидно, были очень впечатлены тем фактом, что William не пытался звучать в точности как Layne, DuVall согласился.

«Да, именно так. Я бы не стал делать это по-другому. И это все, что можно сделать, на самом деле, я так считаю, в конце концов, это просто быть собой и делать свое дело. Так и случилось».




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