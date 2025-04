сегодня



Нынешний вокалист ALICE IN CHAINS не пытался копировать прежнего



WILLIAM DUVALL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как оказался в составе ALCIE IN CHAINS:



«Это было не совсем официальное предложение в приемной. Скорее, в то время я пришел, провел репетицию и, конечно, к тому времени я уже несколько лет был знаком с гитаристом/вокалистом ALICE IN CHAINS Jerry Cantrell'ом, и мы вместе гастролировали. Он знал, в каком состоянии находится группа, и просто нужно было поближе познакомиться с Inez'ом и Kinney. И вот мы сыграли все вместе, а потом было что-то вроде: "Ну, у нас скоро будут концерты. Не хочешь ли ты поучаствовать в этих шоу?". И я ответил «да». Потом были забронированы еще концерты, потом еще и еще, и не успели вы оглянуться, как в 2006 году мы уже объехали весь мир. Вот так все и развивалось. И вот мы здесь, 20 лет спустя».



Когда один из интервьюеров заметил, что ребята из ALICE IN CHAINS, очевидно, были очень впечатлены тем фактом, что William не пытался звучать в точности как Layne, DuVall согласился.



«Да, именно так. Я бы не стал делать это по-другому. И это все, что можно сделать, на самом деле, я так считаю, в конце концов, это просто быть собой и делать свое дело. Так и случилось».







