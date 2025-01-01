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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 44
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Megadeth

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Гитарист MEGADETH о своем вдохновении



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TEEMU MÄNTYSAARI в недавнем интервью для D'Addario рассказал о том, кто его вдохновлял на свершения:

«Именно тяжёлый металл вдохновил меня взять в руки гитару — IRON MAIDEN, классика, DIO. А также MEGADETH. MEGADETH были одной из первых групп, которые я услышал, когда начал увлекаться металлом. Я старался использовать разные влияния. Я немного играл в панк-группе. Среди моих любимых гитаристов — Greg Howe, Guthrie Govan и Brett Garsed. Думаю, у меня довольно сильная блюзовая основа: Eric Clapton, B. B. King, Joe Bonamassa, Eric Gales. Я люблю всё это. И это было очень увлекательно на ранней стадии, когда я пытался подбирать вещи на слух, потому что многое из них немного упрощается, а если ты выучишь 12-тактовый блюз, то сможешь импровизировать в разных направлениях.

В начале двадцатых я больше увлекся джазом. Я проходил обязательную военную службу в Финляндии — я играл в армии — и это была скорее джазовая группа. Мне пришлось узнать больше об этом мире, что было очень забавно. И о классической музыке тоже. Было много партитур из фильмов, особенно экзотических, таких как саундтреки к китайским и японским фильмам. Так что я стараюсь держать свои уши и глаза открытыми и учиться у всех.

В Финляндии очень сильна металлическая культура, поэтому даже небольшие группы добиваются больших успехов в Финляндии и на международном уровне, и делают это уже долгое время. Когда я начинал увлекаться металлом и рос, STRATOVARIUS, CHILDREN OF BODOM, NIGHTWISH, SONATA ARCTICA — эти ребята были довольно известны в конце 1990-х, а STRATOVARIUS были одними из пионеров ещё в 1980-х. Так что было очень интересно расти в маленькой стране и видеть, как эти группы добиваются успеха и за рубежом, потому что это в определённом смысле обнадёживало, поскольку можно добиться успеха даже в маленькой стране или небольшом городе. Кроме того, в Финляндии это стало скорее общепринятой культурой, почти мейнстримом. Вы можете услышать много металла по радио в течение всего дня, так что это даже приятно».




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