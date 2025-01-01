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Mike Mangini

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MIKE MANGINI: «Я все озвучил в заявлении»



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Фэн-клуб DREAM THEATER в интервью с MIKE'ом MANGINI спросили об его уходе из группы в октябре 2023:

«Ну, это было как и все в моей карьере в прошлом. 'Хорошо, это событие. О, это забавно".

Хотите верьте, хотите нет, но когда меня спрашивают об этом, я говорю, что в моем заявлении [которое я опубликовал во время ухода из DREAM THEATER] на самом деле все сказано. И что меня удивило в самом заявлении, так это то, что я обычно многословен. Я обычно сбиваюсь на всякие колкости. У меня есть такая черта, как «говорить руками», которая присуща Средиземноморью, и я не могу поверить, что в паре предложений или одной фразе, какой бы она ни была, было сказано все. Это было то, что нужно. И я сразу же подумал: "О, хорошо. Я понял".

Сколько бы раз я ни говорил об этом — часто люди, возможно, в приватной обстановке спрашивают меня: «О, что еще [произошло]?» Ну, а почему должно быть что-то еще? Вот и все. В этом нет противоречий».

Говоря о своих мыслях во время ухода из DREAM THEATER, он сказал:

«В тот момент у меня была пробковая доска, на которой были разложены по категориям все события моей жизни и все образовательные материалы, касающиеся моих услуг и проектов, которые были заполнены индексными карточками и незаконченными задачами. Я посмотрел на это и подумал: «Ну, я знаю, что мне нужно сделать прямо сейчас». И на следующий день я встал очень рано, с чашкой кофе, с чашкой черного кофе на пару, и, глядя на это, подумал: «Хорошо, как мне это сделать?». И я просто начал действовать. То есть, это и есть работа. Вот и все».




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