сегодня



DEE SNIDER исполняет песню TRIUMPH



Шестого июня Round Hill Records выпустят специальный релиз — Magic Power: All Star Tribute To Triumph, в который вошли 15 композиций группы в исполнении таких артистов как PHIL X, JOEY BELLADONNA, DEE SNIDER, SLASH, NANCY WILSON, SABESTIAN BACH и других. Первый фрагмент из этого релиза, “Rock & Roll Machine,” который будет доступен на виниле, CD и в цифровом варианте, доступен ниже:



“24 Hours A Day” – Sebastian Bach

“Rock & Roll Machine” – Sebastian Bach

“Magic Power” – Joey Belladonna

“Spellbound” – Mickey Thomas

“Lay It On The Line” – Dee Snider

“Somebody’s Out There” – Lawrence Gowan

“Never Surrender” – Deen Castronovo

“Hold On” – Jeff Keith

“Just One Night” – Jason Scheff

“I Live For The Weekend” – Slash, Dorothy & Tyler Connolly, Nina Strauss

“Fight The Good Fight” – Nancy Wilson

“Follow Your Heart” – Jack Blades

“Allied Forces” – Phil X

“Blinding Light Show” – Envy Of None

“Fight The Good Fight” (encore) – Dino Jelusick







+0 -0



просмотров: 14