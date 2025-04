сегодня



Барабанщик EXODUS о состоянии здоровья



В недавнем интервью 96.7 KCAL-FM, барабанщик EXODUS tom Hunting поделился информацией о том, как дела с его здоровьем:



«Они делают снимки довольно часто. Я перешел от четырехмесячного плана сканирования к пятимесячному, а затем меня записали на шестимесячный план сканирования. Меня просканируют в следующую пятницу, так что постучите по этому старинному деревянному столу, чтобы все было хорошо.



Я чувствую себя хорошо. Я хорошо питаюсь. Я просто принимаю это день за днем и стараюсь не давать раку слишком много энергии. И я думаю, что все в порядке, но посмотрим, что будет в следующую пятницу. [ Смеется ] Если я начинаю думать об этом, у меня начинается то, что я называю «скано-паника», а это настоящая проблема».



Далее Tom рассказал, что недавно у него состоялся «хороший разговор» с вокалистом Lou Koller из нью-йоркских легенд хардкора SICK OF IT ALL, который недавно прошел курс химиотерапии после того, как у него была диагностирована опухоль пищевода.



«Lou только что перенес операцию. И у него все хорошо. Я слышал, что скоро ему разрешат снова петь, и это чертовски круто. Я рад за него.



Думаю, в наши дни наука неплохо разбирается в наших недугах. Я благодарен за эту методику. Я благодарен просто за возможность продолжать жить, продолжать работать».







