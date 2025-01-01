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Whitesnake

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ADRIAN VANDENBERG: «Играть со Steve Vai в WHITESNAKE было круто!»



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ADRIAN VANDENBERG в недавнем интервью ответил на вопрос о том, каково было выходить на одну сцену со Steve Vai:

«Играть со ним было довольно сложно, потому что он виртуоз. Это был интересный вызов, потому что он заставил меня задуматься о том, каков мой стиль. Потому что, когда я присоединился к WHITESNAKE, я увлёкся быстрой игрой, которая была в ходу в Штатах, и мне это никогда не нравилось, потому что на меня повлияли такие парни, как Brian May и ранний Лесли Уэст, блюзовые и мелодичные игроки, как [Michael] Schenker. И многие люди не понимают, что Эдди Ван Хален на самом деле очень мелодичный гитарист, потому что об этом мало кто говорит — он был очень ярким во время исполнения, но если вы послушаете многие соло, в них всегда есть небольшая мелодия, которую он повторяет и вживую. А затем он играл все эти эффектные вещи между ними. Так что для меня главное — это правильная нота в правильном месте. И вот, гастролируя со Стивом, я подумал: "Подождите-ка. Я немного увлёкся в последние пару лет, так что я сосредоточусь на том, что, по моему мнению, я должен делать". И это был действительно отличный способ для нас работать вместе, потому что у нас разные стили. Так что мне очень понравилось. Он отличный человек с чувством юмора. Это было замечательное время».




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