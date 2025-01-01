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DOUG ALDRICH мог оказаться в GUNS N' ROSES



DOUG ALDRICH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, действительно ли его рассматривали в GUNS N' ROSES в период "Chinese Democracy":



«Только один человек, потому что он позвонил мне — Dizzy [Reed, клавишник GUNS N' ROSES]. Я знал Dizzy, потому что у нас с ним был общий друг, и Dizzy играл на моей сольной пластинке в 1990-х — он прекрасно сыграл на ней. Это было круто. Он позвонил мне и сказал: "Мы ищем парня, который будет играть песни Slash'а. А в нашей группе есть Richard Fortus и Robin Finck. Мы ищем кого-то, кто будет играть более роковые вещи". А я буквально сидел рядом с [лидером WHITESNAKE] David'ом Coverdale'ом. Мы как раз начали работать над первой совместной пластинкой WHITESNAKE [альбомом 2008 года "Good To Be Bad"]. И я сказал: "Dizzy, я очень ценю это и благодарен, но я как раз на середине процесса работы над альбомом с WHITESNAKE. Я стал его соавтором и сопродюсером". И он спросил: Ты уверен?" И я думаю, что Coverdale услышал это и сказал: "Douglas, скажи ему, что ты занят" или что-то в этом роде. Но к этому почти всё и шло. Dizzy подумал, что я должен прийти на прослушивание. Он сказал: "Думаю, ты понравишься Axl'у [Rose'у, вокалист GUNS N' ROSES]" или что-то в этом роде, а он довольно придирчив к людям, которые его окружают. Но я был очень рад тому, что делал с WHITESNAKE. И никогда не знаешь, что могло из этого получиться».







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