сегодня



Бывший вокалист AC/DC: «Рокеры — настоящие, а металлисты — притворщики!»



У DAVE'a EVANS'a в недавней беседе с Rock111 спросили, почему он считает, что в последние годы рок отошёл на второй план по сравнению с поп- и рэп-музыкой, особенно в США, на что он ответил:



«Я мог бы подробно рассказать об этом. Но дело в людях, которые покупают пластинки. А они их не слушают. Причина, по которой альбом не стал популярным, в том, что его не крутят по радио. Последний раз рок-группа подписала контракт с крупным лейблом около 20 лет назад... Я не говорю о металле, я говорю о рок-н-ролле, о рок-музыке. Рок-группы не подписывали контракты с лейблами уже 25 лет. Так если люди не слушают музыку, как она может им нравиться? Если ты даёшь им послушать, им это нравится. Но в Латинской Америке рок до сих пор крутят по радио. В Латинской Америке до сих пор слушают рок по радио. Значит, люди всё ещё любят его.



Рок-н-ролл — это определённый настрой — настоящее ощущение, а не притворное. Металл — это притворство... Они выходят на сцену с раскрашенными лицами и говорят: "Да, да". А потом возвращаются домой к своим мамам и спрашивают: "Мама, что на ужин?" Но рок-н-ролл — настоящий».



Он также сказал, что большая часть рок-музыки, записанная в наши дни, звучит бездушно по сравнению с альбомами, выпущенными в 1970-х и 1980-х годах:



«Многое в музыке довольно условно — очень условно. Вернитесь назад и послушайте сейчас такие группы, как LED ZEPPELIN и FREE — вот тогда вы почувствуете это. По-настоящему почувствуете. Сегодняшняя музыка мне кажется скучной, потому что в ней нет человечности. В этой музыке нет человечной сущности... Она может быть умной и искусной, музыканты могут играть разные аккорды, но в ней нет души. Это и есть человечность, человечность музыки. А те парни, которые играют все эти шреддинговые вещи, не имеют никакой человечности. Это просто факт. Например, Карлос Сантана играет одну ноту... В этом и есть человечность в музыке. А не исполнение множества нот на высокой скорости. Этим вы должны заниматься дома, чтобы суметь играть мелодии. Это гаммы. Это не музыка. Но людям нравится смотреть на это и они думают, что это умно. После двух-трёх песен вам становится до чёртиков скучно и хочется уйти с концерта домой. Поэтому человечность в музыке очень важна. Чувства, душа — вот что такое музыка».







+1 -1



( 4 ) просмотров: 538

