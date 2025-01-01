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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 44
*Новый фильм от METALLICA 39
*DORO PESCH получила награду 39
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 35
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Candlemass

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20 апр 2025 : 		 Вокалист CANDLEMASS: «Надеюсь, они устроят хорошее шоу с MESSIAH»

2 апр 2025 : 		 Новое видео CANDLEMASS

13 мар 2025 : 		 CANDLEMASS готовят ЕР

2 фев 2025 : 		 MESSIAH MARCOLIN выступит с CANDLEMASS

15 окт 2024 : 		 Новый ЕР CANDLEMASS выйдет весной

20 июл 2024 : 		 Вскрытие CANDLEMASS

14 апр 2024 : 		 Тройной винил от CANDLEMASS весной

28 фев 2023 : 		 Новый винил от CANDLEMASS

26 янв 2023 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS

16 ноя 2022 : 		 Новая песня CANDLEMASS

8 ноя 2022 : 		 Гитарист CANDLEMASS не исключает появления бывшего на специальном шоу

31 окт 2022 : 		 MESSIAH MARCOLIN и гитарист CANDLEMASS выступили вместе

29 сен 2022 : 		 Новое видео CANDLEMASS

18 авг 2022 : 		 Новое видео CANDLEMASS

25 апр 2022 : 		 Пиво от CANDLEMASS

6 фев 2022 : 		 Переиздание CANDLEMASS выйдет летом

15 янв 2022 : 		 CANDLEMASS в студии

5 окт 2021 : 		 CANDLEMASS почтили память вокалиста TROUBLE

22 сен 2021 : 		 Статуэтка CANDLEMASS выйдет в 2022 году

22 июн 2020 : 		 CANDLEMASS сыграют что-то новое

14 фев 2020 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS

1 фев 2020 : 		 Новый ЕР CANDLEMASS выйдет в марте

25 ноя 2019 : 		 CANDLEMASS о номинации на Грэмми

10 ноя 2019 : 		 Концерт CANDLEMASS выйдет на виниле

23 июл 2019 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

25 мар 2019 : 		 Оригинальный вокалист о возвращении в CANDLEMASS
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Вокалист CANDLEMASS: «Надеюсь, они устроят хорошее шоу с MESSIAH»



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Johan Längqvist в недавнем интервью ответил на вопрос о том, будет ли он принимать участие в концерте CANDLEMASS, который пройдет в рамках Rock Hard Festival Greece, где заявлен Messiah Marcolin:

«Нет, я не участвую в этом концерте, потому что греки любят CANDLEMASS с самого начала, и мы очень популярны в Греции. И я думаю, причина в том, что [Messiah] — это часть их истории, музыкальных слушателей в Греции. Так что я уважаю их за то, что они хотели, чтобы мы дали концерт с Messiah.

Что я могу сказать? Я желаю ему всего самого лучшего. Он был характерным персонажем в группе, и мы с ним встречались в течение двух вечеров, вместе веселились. И я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, они устроят там отличное шоу. Да, вот и все».




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