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Вокалист CANDLEMASS: «Надеюсь, они устроят хорошее шоу с MESSIAH»



Johan Längqvist в недавнем интервью ответил на вопрос о том, будет ли он принимать участие в концерте CANDLEMASS, который пройдет в рамках Rock Hard Festival Greece, где заявлен Messiah Marcolin:



«Нет, я не участвую в этом концерте, потому что греки любят CANDLEMASS с самого начала, и мы очень популярны в Греции. И я думаю, причина в том, что [Messiah] — это часть их истории, музыкальных слушателей в Греции. Так что я уважаю их за то, что они хотели, чтобы мы дали концерт с Messiah.



Что я могу сказать? Я желаю ему всего самого лучшего. Он был характерным персонажем в группе, и мы с ним встречались в течение двух вечеров, вместе веселились. И я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, они устроят там отличное шоу. Да, вот и все».







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