Бывший басист MEGADETH о провале идеи собрать состав RIP



DAVID ELLEFSON на премьере документального фильма о Нике Менце в интервью IndiePower TV рассказал о том, почему провалилась идея собрать состав альбома «Rust In Peace»:



«Я сказал об этом Нику. Однажды я увидел его в барабанном зале на NAMM. Мы общались, и это было очень круто. А потом я сказал ему: "Слушай. Я не знаю этого наверняка. Я так чувствовал — потому что в то время я был в MEGADETH — поэтому сказал: "Чувак, тебе позвонят. Может быть, не завтра, может быть, через год, но тебе позвонят. Что-то должно измениться". И, конечно, примерно через год я снова увидел его на NAMM на раздаче автографов и сказал: "Чувак, скоро тебя пригласят". Так что я предупредил его заранее. Я сказал: "Готовься".



Сейчас, честно говоря, я думаю, что Ник был совсем другим. Барабанщики первыми принимают удар на себя — возраст, суставы, всё, что с ними связано. А он был в другом состоянии. Он не был тем Ником Менцой, которого мы знали, 25-летним бодрым парнем с "Rust In Peace". А кто таким был? Тебе уже 50. Но его душа лежала к этому. Я полагаю, это был вызов — пройти весь путь обратно. И мы попытались. Менеджмент выступил с инициативой: "Давайте сделаем это вместе". И тогда я на самом деле нажал на логистический и прагматический тормоз. Я сказал: "Марти находится в совершенно другом мире. Он был сам по себе. Захочет ли он вообще вернуться и сделать это снова? Сможет ли Ник сделать это снова из-за прошедших лет?" И вот вы смотрите на это и думаете: "Если это не может быть так же хорошо, как то, что мы сделали на "Rust in Peace: Live" [концертных Blu-ray, DVD и CD] из Hollywood Palladium в 2010 году, когда я вернулся в группу, если это не может быть так хорошо, то зачем вообще возвращаться к этому? Иногда что-то лучше оставить в прошлом, и раз уж мы попробовали, то остались друзьями, и это здорово. Но этому не было суждено стать бизнес-планом или даже следующей музыкальной главой для каждого из нас».







