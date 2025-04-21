Гитарист STAIND: «Я не получал чеков от лейбла за 25 лет»

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все новости группы
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США
14 июл 2023 :
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На новом альбоме STAIND нашлось место электронике
11 июл 2023 :
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Видео с текстом от STAIND
16 июн 2023 :
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Гитарист STAIND рад возвращению группы
1 июн 2023 :
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Новое видео STAIND
11 май 2023 :
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Почему пришло время для альбома STAIND
19 апр 2023 :
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Новая песня STAIND
3 мар 2023 :
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STAIND завершили запись
18 дек 2022 :
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MIKE MUSHOK — о новом альбоме STAIND
7 дек 2022 :
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Новая песня от вокалиста STAIND
23 ноя 2022 :
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STAIND завершают работу над альбомом
13 сен 2022 :
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Новый альбом STAIND выйдет в 2023 году
10 авг 2022 :
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AARON LEWIS исполнил новую песню
28 июл 2022 :
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Вокалист STAIND: «Я знаю, что, на, происходит, на!»
9 июл 2022 :
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Вокалист STAIND: «Если не мы, то кто?»
22 июн 2022 :
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Вокалист STAIND: «Что за хрень себе позволяет Дисней?»
19 июн 2022 :
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Вокалист STAIND о стрельбе в школах
21 апр 2022 :
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Лидер STAIND: «Не ведитесь на пропаганду»
13 апр 2022 :
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Вокалист STAIND: «Никому не интересна правда»
7 фев 2022 :
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Вокалист STAIND: «Самые развратные люди сейчас в нашем правительстве»
2 фев 2022 :
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Вокалист STAIND отметил выход альбома
31 янв 2022 :
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Вокалист STAIND снизил цену на дом
25 янв 2022 :
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Вокалист STAIND избавился от аппендицита и камня в почках
30 дек 2021 :
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Лидер STAIND: «Мы мало общаемся»
23 дек 2021 :
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Вокалист STAIND призывает голосовать за сторонника Трампа
13 дек 2021 :
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Вокалист STAIND вновь критикует демократов
8 дек 2021 :
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Видео с текстом от вокалиста STAIND
23 ноя 2021 :
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Вокалист STAIND победил COVID-19 за неделю
16 ноя 2021 :
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Видео с текстом от вокалиста STAIND
26 окт 2021 :
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Вокалист STAIND выпускает сольный альбом
22 окт 2021 :
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Вокалист STAIND: «Демократы хотят похе...ть мою страну!»
14 окт 2021 :
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Вокалист STAIND: «Мы позволили вирусу, созданному человеком, разрушить ткани мира!»
8 окт 2021 :
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Новое видео вокалиста STAIND
2 окт 2021 :
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Вокалист STAIND призвал фанатов скандировать «Байден х$$$о»
14 авг 2021 :
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Видео с выступления STAIND
9 авг 2021 :
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STAIND открыли тур
23 июл 2021 :
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Вокалист STAIND дважды исполнил одну песню
21 июл 2021 :
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Вокалист STAIND стал первым
21 июл 2021 :
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Вокалист STAIND исполнил новую песню
5 июл 2021 :
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Видео с текстом от вокалиста STAIND
21 июн 2021 :
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У STAIND есть контракт
18 июн 2021 :
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Вокалист STAIND: «Все шрамы Америке наносят демократы»
5 июн 2021 :
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Вокалист STAIND: «Хватит это терпеть!»
22 май 2021 :
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Вокалист STAIND: «Мы доверили самым тупым в нашей стране диктовать, что и как»
14 май 2021 :
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AARON LEWIS — о новом материале STAIND
23 апр 2021 :
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Вокалист STAIND исполнил новую песню
20 апр 2021 :
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Фрагмент нового релиза STAIND
2 апр 2021 :
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STAIND хотят записать альбом
31 мар 2021 :
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Концертный релиз STAIND выйдет весной
25 ноя 2020 :
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Акустика от музыкантов STAIND
10 июн 2020 :
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STAIND работают над новым альбомом
8 мар 2020 :
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Вокалист STAIND исполняет SKID ROW
2 окт 2019 :
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Гитарист STAIND о первом за пять лет концерте
29 сен 2019 :
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Видео с выступления STAIND
9 апр 2019 :
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STAIND собрались в турне
11 мар 2019 :
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Фронтмен STAIND не смог успокоить аудиторию и ушёл с концерта
19 фев 2019 :
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Вокалист STAIND клеймит сенатора
5 фев 2019 :
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Фронтмен STAIND — аудитории: «Я не знаю, как говорить по-испански. Я американец»
30 янв 2019 :
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Фронтмен STAIND выпустит альбом весной
30 окт 2018 :
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Фронтмен STAIND закончил работу над своим третьим кантри-альбомом
23 июл 2017 :
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Вокалист STAIND почтил память вокалиста LINKIN PARK
5 июл 2017 :
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Вокалист STAIND на диске с произведениями Джонни Кэша
15 июн 2017 :
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Новая песня лидера STAIND
31 янв 2017 :
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Вокалист STAIND: «Без проблем сыграл бы на инаугурации»
8 ноя 2016 :
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Вокалист STAIND о выборах
7 ноя 2016 :
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Вокалист STAIND в "The Late Show With Stephen Colbert"
23 авг 2016 :
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MIKE MUSHOK: «Планов насчёт STAIND нет»
18 июн 2016 :
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Новый альбом вокалиста STAIND выйдет осенью
15 май 2016 :
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Вокалист STAIND почтил память Принса
9 мар 2016 :
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Вокалист STAIND будет голосовать за Дональда Трампа
25 окт 2015 :
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Вокалист STAIND исполнил новую песню
21 июл 2015 :
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Вокалист STAIND: «Группа пока неактивна»
11 июн 2015 :
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Вокалист STAIND готовится к записи
29 дек 2014 :
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У STAIND нет ничего нового
9 июл 2014 :
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Вокалист STAIND выбрал лучшие песни
8 авг 2012 :
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Превью нового DVD STAIND
3 июл 2012 :
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Выход сольного альбома вокалиста STAIND отложен
26 июн 2012 :
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Концертный релиз STAIND выйдет в июле
27 апр 2012 :
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Видео от вокалиста STAIND
3 мар 2012 :
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Песня с сольного альбома вокалиста STAIND
1 мар 2012 :
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Новое видео STAIND
30 янв 2012 :
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Вокалист STAIND номинирован на две награды 'Academy Of Country Music'
15 сен 2011 :
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STAIND в программе 'Jimmy Kimmel Live!'
1 сен 2011 :
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Новое видео STAIND
28 авг 2011 :
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Новая песня STAIND
11 авг 2011 :
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Детали нового альбома STAIND
27 июл 2011 :
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Обложка нового альбома STAIND
14 июл 2011 :
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The lyric video STAIND
4 июл 2011 :
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Детали нового альбома STAIND
30 июн 2011 :
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Новая песня STAIND
24 май 2011 :
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STAIND представиили новый трек
24 май 2011 :
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Название нового альбома STAIND
22 май 2011 :
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STAIND расстались с ударником
9 мар 2011 :
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Вокалист STAIND о новом альбоме
9 июл 2010 :
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По словам вокалиста STAIND, группа начнёт работу над новым альбомом этой осенью
27 фев 2010 :
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Вокалист STAIND переосмыслил подход к сольному альбому
18 сен 2002 :
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STAIND заканчивают запись нового CD
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сегодня
Гитарист STAIND: «Я не получал чеков от лейбла за 25 лет»
MIKE MUSHOK в программе "The KiddChris Show" высказался по поводу откровений фронтмена CHEVELLE Pete Loeffler, сделанных в 2021 году, о том, что группа не заработала на продаже пластинок, несмотря на то, что CHEVELLE продали шесть миллионов альбомов на Epic Records:
«Слушай, я продал не знаю сколько миллионов альбомов, и ни разу не получил от звукозаписывающей компании ни одного гонорара за 20, ни за 25 лет. Мы все еще должны им деньги. Мы не были на лейбле с тех пор, как — я не знаю — 2011 год был последним альбомом, который мы выпустили на Atlantic, и мы все еще должны им деньги. И послушайте, я не буду врать - они дали нам большие авансы, и именно поэтому [мы все еще должны им деньги]. Но если серьезно, с ними нужно рассчитаться. В любом случае, я думаю, что, по нашим подсчетам, еще через три года все будет выплачено, и я начну получать гонорары за наши записи».
На вопрос, смогут ли участники группы STAIND в какой-то момент стать владельцами своей музыки, Mike ответил:
«Да. По идее, через 35 лет мастер-файлы должны вернуться к нам. Но я обсуждал это с нашим адвокатом, и он сказал, что ни один лейбл никогда не позволит вам этого сделать. Они пытаются выкупить тебя и дать тебе денег, чтобы они могли продолжать владеть мастер-файлами — если только ты не будешь с ними бороться».
После раздельного сотрудничества с крупными лейблами — STAIND с Elektra и Atlantic и CHEVELLE с Epic — обе группы теперь подписаны на Alchemy Recordings, лейбл, созданный в партнерстве с Дино Паредесом, бывшим вице-президентом American Recordings по A&R, и Дэнни Уиммером, основателем Danny Wimmer Presents, ведущей продюсерской компании по организации фестивалей рок-музыки в США.
В октябре 2023 года первый за более чем десятилетие студийный альбом STAIND «Confessions Of The Fallen» дебютировал на 4-м месте в чарте Billboard по продажам лучших альбомов. По данным Luminate, за неделю, закончившуюся 28 сентября 2024 года, в США было продано 11 000 копий альбома.
Из продаж «Confessions Of The Fallen» в первую неделю 7000 экземпляров (5000 на CD и 2000 на виниле) пришлось на физические продажи, а цифровые загрузки составили чуть более 4000.
«Confessions Of The Fallen», продюсером которого выступил Erik Ron (GODSMACK, PANIC! AT THE DISCO, BLACK VEIL BRIDES), стал первым студийным релизом STAIND на Alchemy Recordings/BMG, после того как шесть студийных альбомов группы с 1999 по 2011 год были выпущены на Elektra или Atlantic.
В августе 2024 года STAIND выпустили делюкс-издание «Confessions Of The Fallen», включающее совершенно новый трек «Full Of Emptiness». Вместе с новой песней в делюкс-альбом в цифровом варианте также вошла альтернативная версия сингла "Better Days" с участием DOROTHY.
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