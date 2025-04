сегодня



Гитарист STAIND: «Я не получал чеков от лейбла за 25 лет»



MIKE MUSHOK в программе "The KiddChris Show" высказался по поводу откровений фронтмена CHEVELLE Pete Loeffler, сделанных в 2021 году, о том, что группа не заработала на продаже пластинок, несмотря на то, что CHEVELLE продали шесть миллионов альбомов на Epic Records:



«Слушай, я продал не знаю сколько миллионов альбомов, и ни разу не получил от звукозаписывающей компании ни одного гонорара за 20, ни за 25 лет. Мы все еще должны им деньги. Мы не были на лейбле с тех пор, как — я не знаю — 2011 год был последним альбомом, который мы выпустили на Atlantic, и мы все еще должны им деньги. И послушайте, я не буду врать - они дали нам большие авансы, и именно поэтому [мы все еще должны им деньги]. Но если серьезно, с ними нужно рассчитаться. В любом случае, я думаю, что, по нашим подсчетам, еще через три года все будет выплачено, и я начну получать гонорары за наши записи».



На вопрос, смогут ли участники группы STAIND в какой-то момент стать владельцами своей музыки, Mike ответил:



«Да. По идее, через 35 лет мастер-файлы должны вернуться к нам. Но я обсуждал это с нашим адвокатом, и он сказал, что ни один лейбл никогда не позволит вам этого сделать. Они пытаются выкупить тебя и дать тебе денег, чтобы они могли продолжать владеть мастер-файлами — если только ты не будешь с ними бороться».



После раздельного сотрудничества с крупными лейблами — STAIND с Elektra и Atlantic и CHEVELLE с Epic — обе группы теперь подписаны на Alchemy Recordings, лейбл, созданный в партнерстве с Дино Паредесом, бывшим вице-президентом American Recordings по A&R, и Дэнни Уиммером, основателем Danny Wimmer Presents, ведущей продюсерской компании по организации фестивалей рок-музыки в США.



В октябре 2023 года первый за более чем десятилетие студийный альбом STAIND «Confessions Of The Fallen» дебютировал на 4-м месте в чарте Billboard по продажам лучших альбомов. По данным Luminate, за неделю, закончившуюся 28 сентября 2024 года, в США было продано 11 000 копий альбома.



Из продаж «Confessions Of The Fallen» в первую неделю 7000 экземпляров (5000 на CD и 2000 на виниле) пришлось на физические продажи, а цифровые загрузки составили чуть более 4000.



«Confessions Of The Fallen», продюсером которого выступил Erik Ron (GODSMACK, PANIC! AT THE DISCO, BLACK VEIL BRIDES), стал первым студийным релизом STAIND на Alchemy Recordings/BMG, после того как шесть студийных альбомов группы с 1999 по 2011 год были выпущены на Elektra или Atlantic.



В августе 2024 года STAIND выпустили делюкс-издание «Confessions Of The Fallen», включающее совершенно новый трек «Full Of Emptiness». Вместе с новой песней в делюкс-альбом в цифровом варианте также вошла альтернативная версия сингла "Better Days" с участием DOROTHY.







+0 -0



( 1 ) просмотров: 168