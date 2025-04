сегодня



DINO CAZARES не согласен с BURTON C. BELL



DINO CAZARES отреагировал на слова BURTON C. BELL:



«FEAR FACTORY не «заперли себя в коробке», мы разрушили коробку и эволюционировали, сохранив при этом основное звучание. Это выбор, продиктованный страстью, а не давлением.



Я живу, умираю и возрождаю FEAR FACTORY, верный до конца. Machines Of Hate».



В отдельном сообщении в X он добавил:



«Инновации приходят не от следования привычной схеме, а от ее полного перекраивания. Революция — это новый путь вперед».



Отвечая фанату на эти слова, он подробно объяснил, почему он не согласен с комментарием Burton'a:



«Это просто взгляд двух разных людей на то, когда они были в группе. Один чувствовал себя так, будто его загоняли в рамки, будто он делал это потому, что должен был, а не потому, что хотел, а другой (я) делал это из любви и страсти, для меня это действительно важно, это выбор, продиктованный страстью, а не давлением».



Позже он добавил: «Идея о том, что FEAR FACTORY »заперли себя в коробке", не выдерживает критики, если посмотреть на нашу эволюцию. Конечно, у нас был основной звук — жесткие, механические риффы, синкопированные ритмы и фирменный чистый/гроуловый вокал — но в этих рамках мы постоянно раздвигали границы».



