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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 45
*Новый фильм от METALLICA 39
*DORO PESCH получила награду 39
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 37
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Papa Roach

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21 апр 2025 : 		 Сможет ли PAPA ROACH выступать в 70м?

13 апр 2025 : 		 PAPA ROACH обещают альбом в 2026

11 апр 2025 : 		 Как поменялся вокалист PAPA ROACH

8 апр 2025 : 		 CARRIE UNDERWOOD присоединилась на сцене к PAPA ROACH

27 мар 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 мар 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Травма сына вдохновила на "Even If It Kills Me"»

28 фев 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

3 фев 2025 : 		 PAPA ROACH обещают разнообразный альбом

27 янв 2025 : 		 PAPA ROACH: «Альбом будет в конце этого/начале следующего года»

22 янв 2025 : 		 Новая песня PAPA ROACH

7 янв 2025 : 		 CARMINE APPICE: «PAPA ROACH — это круто»

31 дек 2024 : 		 Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2025

21 ноя 2024 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Ждите разнообразного альбома!»

16 ноя 2024 : 		 PAPA ROACH готовят песню

28 окт 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH о новом материале

7 окт 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Хочу, чтобы меня помнили как того, кто стоит на своем»

12 авг 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH о сотрудничестве с CARRIE UNDERWOOD

6 авг 2024 : 		 CARRIE UNDERWOOD о сотрудничестве с PAPA ROACH

3 авг 2024 : 		 PAPA ROACH побил DAUGHTRY

2 авг 2024 : 		 Новое видео PAPA ROACH

1 авг 2024 : 		 CARRIE UNDERWOOD споет с PAPA ROACH

20 июл 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Не все из моих друзей хорошо кончили»

20 июн 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Мы стараемся оставаться актуальными и аутентичными»

9 июн 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «MÖTLEY CRÜE вставляли нам палки в колеса»

29 май 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «К концу года у нас будет больше, чем альбом»

11 апр 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Сейчас самое время для рок-н-ролла!»
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Сможет ли PAPA ROACH выступать в 70м?



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JACOBY SHADDIX в недавнем интервью спросили, видит ли он себя выступающим до семидесяти и восьмидесяти лет

«Я принимаю все это по десятилетию за раз. В ближайшие пару лет мне стукнет пятьдесят, и я определенно представляю, как мы будем выступать в этом возрасте. Так что по мере наступления новой десятилетней отметки будем решать.

Я должен заботиться о своем физическом здоровье, я должен заботиться о своем голосе. Для меня оставаться трезвым — первостепенная задача. Я только что отпраздновал 13 лет без алкоголя, так что для меня это огромная веха. И я останусь на этом пути, потому что для меня пить — значит умереть, по сути. И я люблю то, что я делаю. Мне нравится выходить на сцену. И если честно, то этот тур [с RISE AGAINST], в частности, очень укрепил мою любовь к сцене и этой связи, потому что мы поднялись на уровень выше, и мы возвели нашу работу на новую высоту, на которой мы не были уже долгое время. И я смотрю на это с благодарностью, и я так признателен, что все еще нахожусь в игре и реально воздействую на ситуацию. Сейчас она как будто срывается с петель. А ведь мы работаем уже 25 лет. Так что у меня определенно есть еще бензин в баке!»




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