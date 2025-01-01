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Сможет ли PAPA ROACH выступать в 70м?



JACOBY SHADDIX в недавнем интервью спросили, видит ли он себя выступающим до семидесяти и восьмидесяти лет



«Я принимаю все это по десятилетию за раз. В ближайшие пару лет мне стукнет пятьдесят, и я определенно представляю, как мы будем выступать в этом возрасте. Так что по мере наступления новой десятилетней отметки будем решать.



Я должен заботиться о своем физическом здоровье, я должен заботиться о своем голосе. Для меня оставаться трезвым — первостепенная задача. Я только что отпраздновал 13 лет без алкоголя, так что для меня это огромная веха. И я останусь на этом пути, потому что для меня пить — значит умереть, по сути. И я люблю то, что я делаю. Мне нравится выходить на сцену. И если честно, то этот тур [с RISE AGAINST], в частности, очень укрепил мою любовь к сцене и этой связи, потому что мы поднялись на уровень выше, и мы возвели нашу работу на новую высоту, на которой мы не были уже долгое время. И я смотрю на это с благодарностью, и я так признателен, что все еще нахожусь в игре и реально воздействую на ситуацию. Сейчас она как будто срывается с петель. А ведь мы работаем уже 25 лет. Так что у меня определенно есть еще бензин в баке!»







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