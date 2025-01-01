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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 45
*Новый фильм от METALLICA 39
*DORO PESCH получила награду 39
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Гитарист QUEENSRŸCHE хвалит вокалиста



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MICHAEL WILTON в недавнем интервью прокомментировал появление в QUEENSRŸCHE Todd'a La Torre:

«Он помог нам оставаться актуальными. Он отличный автор, но он не просто автор песен или музыки, он еще и барабанщик, он может играть на гитаре. Он может говорить с вами и общаться с вами как музыкант, а не только как вокалист. Он вырос во Флориде в эпоху металла, и в нем много от этого влияния, но он также очень мелодичен. И у него убийственный голос. Так что я думаю, что это просто что-то, что в эволюции пост-QUEENSRŸCHE, это, как будто, мы все еще продолжаем работать и надирать задницы. И, надеюсь, в будущем у нас появится что-то новое».

Что касается прогресса в написании песен и записи альбома для продолжения «Digital Noise Alliance» 2022 года, Michael сказал:

«Сейчас мы сочиняем. Мы сейчас так много гастролируем, что трудно понять, когда у нас будет блок времени, чтобы записать альбом. Но перед поездкой в Европу мы привезли Zeuss, нашего продюсера, во Флориду и поработали над некоторыми идеями. Мы просто начали сочинять. Вот на этом этапе мы сейчас и находимся».




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