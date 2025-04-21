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Femme Fatale

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LORRAINE LEWIS нашла новых членов для FEMME FATALE



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LORRAINE LEWIS в недавнем интервью рассказала о том, что собрала новый состав FEMME FATALE:

«Ну, во-первых, это все парни. Я прекрасно провела время с дамами рок-н-ролла — не поймите меня неправильно, я получила огромное удовольствие. Но FEMME FATALE изначально состояла из меня и четырех зажигательных парней, и мы возвращаемся к истокам.

Мы не можем вернуться в 80-е — я не хочу этого делать, — но я хочу быть лидером, вожаком стаи, за которым стоят эти замечательные рокеры. И мы возвращаемся к этому образу, к этому звучанию.

Честно говоря, я очень рада снова играть с ребятами. Последние пару недель я выступала на сцене «Ultimate Jam Night» в Whisky [A Go Go в Западном Голливуде, Калифорния], и мне удалось поработать с отличной рок-группой, с Sean McNabb'ом [DOKKEN, QUIET RIOT, HOUSE OF LORDS, GREAT WHITE] на басу и множеством рок-звезд, которые меня поддерживали. Разница в энергии просто огромна. Я к тому, что одно дело — быть с крутыми девчонками, а совсем другое — с рок-звездами. В этом есть своя прелесть, и мне это нравится. Они очень уверены в себе, отлично играют, и звук у них отличный.

У нас есть новый сингл, который уже готов к выходу. Я только сегодня утром отправила его на лейбл. Мне приходилось обо всем этом помалкивать. Но мы ведем переговоры с несколькими лейблами о FEMME FATALE. А пока у меня появилась своя группа. Сейчас моя ритм-секция — это Matt Starr [Ace Frehley, MR. BIG] на барабанах. Sean McNabb на басу, и Joel Hoekstra [WHITESNAKE, NIGHT RANGER] — гитарист. Joel просто великолепен. У меня есть трек, который будет сведен и провведен его мастеринг, возможно, на следующей неделе, с моим участием и Leather Leone из CHASTAIN, мы сделали дуэт, качающий дуэт, наши голоса вместе. И вот во вторник Joel записал гитару. Так что я только что услышала то, что он сделал вчера около полуночи — треки как раз пришли — и я, типа, «О, черт». [Смеется] Я к тому, что это потрясающий гитарист. Какой удивительный талант. Он работал с Шер. Он так много всего делает. Я знаю, что он работает с [продюсером] Майком Клинком. Я что-то читала об этом. Да, он очень, очень, очень занят, и для меня большая честь и удача заполучить его, как только он сможет.

Итак, вот мой состав. Будет ли он меняться время от времени из-за того, что у людей есть определенные обязательства? Послушайте, если Шер понадобится, чтобы он был с ней на сцене, я уступлю Шер, потому что Шер — королева. На самом деле, Шер сыграла очень важную роль в моем личностном росте в последнее время, за последний год, я бы сказала, что я смотрю на Шер как на пример для подражания, потому что она такая яростная и открытая крутая. Я не знаю ее лично, но я определенно получила несколько «дай пять», если можно так выразиться, желая сделать определенные шаги в своей жизни и просто глядя на нее. А она просто делала все так, как хотела, и мне это очень нравилось.

Так что да, если ему нужно быть с Шер — это понятно. У меня есть другие исполнители, которые смогут его заменить. Но на данный момент состав такой. Да. Я в восторге... Да, они действительно великолепны. И, как я уже говорила, мощь, мощь, мощь, и когда у тебя за спиной такая мощь, это поднимает тебя на другой уровень!»




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21 апр 2025
Вашингтон Ирвинг
LORRAINE LEWIS нашла новых членов для ONLY FANS
21 апр 2025
rassol
Вашингтон Ирвинг, да нет же! Она просто нашла новые члены.
21 апр 2025
s
sibterminator
Вашингтон Ирвинг, нашла новых членов на онлифанс. 

















просмотров: 214





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