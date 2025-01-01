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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 45
*Новый фильм от METALLICA 39
*DORO PESCH получила награду 39
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 37
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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 45
*Новый фильм от METALLICA 39
*DORO PESCH получила награду 39
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 37
[= ||| все новости группы



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Metallica

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21 апр 2025 : 		 Первое шоу METALLICA в 2025

10 апр 2025 : 		 METALLICA вновь вошла в клуб миллиардеров

9 апр 2025 : 		 Новый фильм от METALLICA

2 апр 2025 : 		 Гитарист METALLICA о BLACK SABBATH: «Моя жизнь была бы совсем другой, если бы они не создали то, что создали»

1 апр 2025 : 		 Kirk Hammett и затерянный айфон судьбы: как 250 риффов вернулись из небытия

25 мар 2025 : 		 KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома METALLICA»

24 мар 2025 : 		 KIRK HAMMETT не собирается уходить из METALLICA

21 мар 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Нашей движущей силой на протяжении 40 с лишним лет было оставаться на одном уровне с фанатами»

13 мар 2025 : 		 Барабанщик METALLICA о «Some Kind Of Monster»: «Всё строилось на доверии к режиссёрам»

15 фев 2025 : 		 METALLICA и NIXON продолжают сотрудничество

3 фев 2025 : 		 Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA?

31 янв 2025 : 		 METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл

14 янв 2025 : 		 METALLICA пожертвует $500,000 на борьбу с последствиями пожаров

11 янв 2025 : 		 Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько сильными, насколько это возможно»

20 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 дек 2024 : 		 METALLICA в десятке самых успешных туров 2024

15 дек 2024 : 		 METALLICA в акустике

13 дек 2024 : 		 Благотворительный концерт METALLICA на следующей неделе

1 дек 2024 : 		 ROBERT TRUJILLO о месте в METALLICA

12 ноя 2024 : 		 Тур METALLICA претендует на награду Pollstar

1 ноя 2024 : 		 Гитарист METALLICA показал свои инструменты

20 окт 2024 : 		 Вокалист METALLICA: «Мы не собираемся быть группой, играющей одни хиты»

18 окт 2024 : 		 METALLICA пожертвовала $100,000 на оказание помощи пострадавшим от урагана

12 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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Первое шоу METALLICA в 2025



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Выступлением 19 апреля на стадионе JMA Wireless Dome, Syracuse, New York, METALLICA открыла для себя концертный сезон 2025 года:

01. Creeping Death
02. For Whom The Bell Tolls
03. Hit The Lights
04. King Nothing
05. Lux Æterna
06. Screaming Suicide
07. Kirk And Rob Doodle
08. The Day That Never Comes
09. Fuel
10. Orion
11. Nothing Else Matters
12. Sad But True
13. One
14. Seek & Destroy
15. Master Of Puppets
16. Enter Sandman




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