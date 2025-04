сегодня



Первое за десять лет шоу SAVATAGE



SAVATAGE отыграли первое за десять лет шоу в рамках фестиваля Monsters Of Rock в Бразилии:



01. The Ocean (performed for first time since 1998)

02. Welcome (performed for first time since 1998)

03. Jesus Saves

04. The Wake Of Magellan (performed for first time since 2002)

05. Dead Winter Dead

06. Handful Of Rain (performed for first time since 2002)

07. Chance

08. Gutter Ballet

09. Edge Of Thorns

10. Believe (sung and played by Jon Oliva on piano, video on screen; band came in after first chorus)

11. Sirens (performed for first time since 2003)

12. Hall Of The Mountain King







