BILLY CORGAN об оперной версии альбома



BILLY CORGAN в недавнем интервью рассказал о том, как возникла возможность сотрудничества с Lyric Opera of Chicago над постановкой двойного альбома "Mellon Collie And The Infinite Sadness":



«Пара друзей, которые близко знакомы с людьми из Lyric, сказали: "Ты бы не хотел сделать что-нибудь с Lyric? Им действительно нужно привнести сюда какую-то другую энергию извне". Известно, что опера и классическая музыка испытывают трудности с общей культурой, и я понимаю и сочувствую им, как поклонник этого невероятного произведения, которое часто исполняется в Lyric и с CSO [Чикагским симфоническим оркестром]. Поэтому моей первой реакцией было: они не захотят со мной работать. В смысле, что я им могу дать? Но потом по каким-то внутренним каналам стало известно, что они хотят поговорить. Так что мы собрались вместе и провели питч-встречу, типа: "Что вы думаете? Что мы думаем? И я полагаю, что мы оба вышли оттуда с мыслью: «Хорошо, это может сработать». На самом деле мы нашли общий язык гораздо быстрее, чем могли бы предположить».



Отвечая на вопрос о том, как он планирует адаптировать «Mellon Collie And The Infinite Sadness», различные темы которого проходят через весь альбом, в одну театральную постановку, Billy сказал:



«Это потрясающий вопрос. Я думаю, что первое, что вы делаете, — это беретесь за музыкальную тему и создаете музыкальную сквозную линию, которая рассказывает историю, просто как музыкальная композиция. А потом, когда вы это сделаете, вы поймете, как это поставить и, возможно, создать. Мы не пытаемся сделать это как оперетту. Я уверен, что музыкальная история и лирическое повествование расскажут достаточно.



Альбом был написан как своего рода мифические 24 часа в одном дне в чьих-то фантазиях. Поэтому я считаю, что в зависимости от того, как музыка будет работать по модулям, она будет срабатывать. Но когда я услышу все вместе, я смогу что-то подкорректировать».







