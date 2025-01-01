Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 45
*Новый фильм от METALLICA 39
*DORO PESCH получила награду 39
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 37
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 89
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 45
*Новый фильм от METALLICA 39
*DORO PESCH получила награду 39
*Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!» 37
[= ||| все новости группы



*

Billy Corgan

*



21 апр 2025 : 		 BILLY CORGAN об оперной версии альбома

10 апр 2025 : 		 BILLY CORGAN поедет сольно

14 мар 2025 : 		 BILLY CORGAN превратит альбом в оперу

16 дек 2024 : 		 BILLY CORGAN выбрал лучший альбом BLACK SABBATH

6 сен 2023 : 		 BILLY CORGAN: «В современной рок-музыке главное не придумать новое, а удержать позиции»

17 июл 2023 : 		 BILLY CORGAN: «У нас не было соревнования с Куртом»

9 дек 2020 : 		 BILLY CORGAN: «Смотреть за игрой Эдди Ван Халена было сродни дару»

3 ноя 2019 : 		 Новый альбом BILLY CORGAN выйдет осенью

9 дек 2017 : 		 BILLY CORGAN выпустил фильм

4 ноя 2017 : 		 Новое видео BILLY CORGAN

18 окт 2017 : 		 BILLY CORGAN на радио

30 сен 2017 : 		 Новое видео BILLY CORGAN

21 сен 2017 : 		 BILLY CORGAN выпустит фильм к альбому

3 май 2017 : 		 BILLY CORGAN вновь в рестлинг-бизнесе

30 ноя 2016 : 		 BILLY CORGAN урегулировал иск с TNA Wrestling

15 авг 2016 : 		 BILLY CORGAN стал президентом IMPACT VENTURES

31 дек 2014 : 		 BILLY CORGAN готов работать с Майли Сайрус

12 дек 2014 : 		 BILLY CORGAN съязвил в адрес PEARL JAM и FOO FIGHTERS

24 июл 2012 : 		 BILLY CORGAN потенциальным рок-звездам: Забудьте

25 июн 2012 : 		 BILLY CORGAN поддержал AXL'a ROSE'a в его решении не приходить на церемонию ввода в Зал Славы Рок-н-ролла

14 июн 2012 : 		 Billy Corgan оскорбительно отозвался о RADIOHEAD
| - |

|||| сегодня

BILLY CORGAN об оперной версии альбома



zoom
BILLY CORGAN в недавнем интервью рассказал о том, как возникла возможность сотрудничества с Lyric Opera of Chicago над постановкой двойного альбома "Mellon Collie And The Infinite Sadness":

«Пара друзей, которые близко знакомы с людьми из Lyric, сказали: "Ты бы не хотел сделать что-нибудь с Lyric? Им действительно нужно привнести сюда какую-то другую энергию извне". Известно, что опера и классическая музыка испытывают трудности с общей культурой, и я понимаю и сочувствую им, как поклонник этого невероятного произведения, которое часто исполняется в Lyric и с CSO [Чикагским симфоническим оркестром]. Поэтому моей первой реакцией было: они не захотят со мной работать. В смысле, что я им могу дать? Но потом по каким-то внутренним каналам стало известно, что они хотят поговорить. Так что мы собрались вместе и провели питч-встречу, типа: "Что вы думаете? Что мы думаем? И я полагаю, что мы оба вышли оттуда с мыслью: «Хорошо, это может сработать». На самом деле мы нашли общий язык гораздо быстрее, чем могли бы предположить».

Отвечая на вопрос о том, как он планирует адаптировать «Mellon Collie And The Infinite Sadness», различные темы которого проходят через весь альбом, в одну театральную постановку, Billy сказал:

«Это потрясающий вопрос. Я думаю, что первое, что вы делаете, — это беретесь за музыкальную тему и создаете музыкальную сквозную линию, которая рассказывает историю, просто как музыкальная композиция. А потом, когда вы это сделаете, вы поймете, как это поставить и, возможно, создать. Мы не пытаемся сделать это как оперетту. Я уверен, что музыкальная история и лирическое повествование расскажут достаточно.

Альбом был написан как своего рода мифические 24 часа в одном дне в чьих-то фантазиях. Поэтому я считаю, что в зависимости от того, как музыка будет работать по модулям, она будет срабатывать. Но когда я услышу все вместе, я смогу что-то подкорректировать».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 111





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом