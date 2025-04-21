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Burton C. Bell

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21 апр 2025 : 		 DINO CAZARES не согласен с BURTON C. BELL

21 апр 2025 : 		 BURTON C. BELL: «FEAR FACTORY сами себя ограничивали»

17 апр 2025 : 		 BURTON C. BELL о выступлении перед OZZY

11 апр 2025 : 		 BURTON C. BELL об отношениях с лидером FEAR FACTORY

8 апр 2025 : 		 BURTON C. BELL о новой группе CHRISTIAN OLDE WOLBERS

31 мар 2025 : 		 BURTON C. BELL: «Делаю что хочу, и мне это в кайф!»

20 фев 2025 : 		 BURTON C. BELL обещает новую музыку

3 фев 2025 : 		 BURTON C. BELL обещает новую музыку

8 янв 2025 : 		 Видео с выступления BURTON C. BELL

14 дек 2024 : 		 Видео с выступления BURTON C. BELL

8 дек 2024 : 		 BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!»

11 авг 2024 : 		 BURTON C. BELL представил новое видео

7 авг 2024 : 		 BURTON C. BELL готовит сингл

16 июн 2024 : 		 BURTON C. BELL отыграл первое шоу

29 мар 2024 : 		 BURTON C. BELL нырнет в глубины каталога FEAR FACTORY

8 мар 2024 : 		 BURTON C. BELL представил первое видео
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|||| сегодня

BURTON C. BELL: «FEAR FACTORY сами себя ограничивали»



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BURTON C. BELL в недавнем интервью спросили, чувствовал ли он и его коллеги по группе давление, что они должны выпускать определенный тип музыки

«Я считаю, что мы, как группа, заперли себя в коробке. Лейбл ожидал определенного звучания, некоторые участники ожидали определенного звучания, и, если честно, многие фанаты ожидали определенного звучания. Выпустить что-то другое было бы... как бы это сказать?.. было бы просто ересью, типа: "Что вы делаете? Это не похоже на FEAR FACTORY«, »Ну...".

Далее он рассказал, что FEAR FACTORY выпустили один альбом, который не соответствовал тому, что ожидали от него и его коллег по группе фанаты.

«Мы записали альбом [в 2005 году] под названием »Transgression". И название само по себе было трансгрессией по отношению к реальному звучанию FEAR FACTORY. Вместо того чтобы быть индастриал-метал группой, на этой пластинке мы были похожи почти на хард-рок. И фанаты восприняли это именно так. Так что мы сделали это сами. Но сейчас, будучи сольным артистом, я совсем не чувствую такого давления. Я чувствую, что перед мной открыты все возможности!»




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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21 апр 2025
Exceptional
Довелось общаться с Бёртоном, прикольный мужик
21 апр 2025
Corpsegrinder04
2005 крутой альбом. На втором месте в списке любимых после Demanufacture 

















просмотров: 507





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