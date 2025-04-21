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BURTON C. BELL: «FEAR FACTORY сами себя ограничивали»



BURTON C. BELL в недавнем интервью спросили, чувствовал ли он и его коллеги по группе давление, что они должны выпускать определенный тип музыки



«Я считаю, что мы, как группа, заперли себя в коробке. Лейбл ожидал определенного звучания, некоторые участники ожидали определенного звучания, и, если честно, многие фанаты ожидали определенного звучания. Выпустить что-то другое было бы... как бы это сказать?.. было бы просто ересью, типа: "Что вы делаете? Это не похоже на FEAR FACTORY«, »Ну...".



Далее он рассказал, что FEAR FACTORY выпустили один альбом, который не соответствовал тому, что ожидали от него и его коллег по группе фанаты.



«Мы записали альбом [в 2005 году] под названием »Transgression". И название само по себе было трансгрессией по отношению к реальному звучанию FEAR FACTORY. Вместо того чтобы быть индастриал-метал группой, на этой пластинке мы были похожи почти на хард-рок. И фанаты восприняли это именно так. Так что мы сделали это сами. Но сейчас, будучи сольным артистом, я совсем не чувствую такого давления. Я чувствую, что перед мной открыты все возможности!»







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